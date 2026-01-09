हिंदी में आ गई 'पुष्पा 2' को टक्कर देने वाली गुजराती फिल्म, कर पाएगी 'धुरंधर' का सामना?

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का तूफान अभी थिएटर्स में थमा भी नहीं है और एक दिलचस्प फिल्म हिंदी दर्शकों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करने आ रही है. इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक, गुजराती फिल्म ‘लालो- कृष्ण सदा सहायते’ अब हिंदी में हाथ आजमाने जा रही है. शुक्रवार को ‘लालो’ का हिंदी वर्जन लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ हिंदी में रिलीज हो चुका है.

‘लालो’ की धमाकेदार कामयाबी 2025 की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ में से एक रही. इसने ‘पुष्पा 2’ और ‘बाहुबली 2’ जैसी ग्रैंड फिल्मों से भी टक्कर ले ली. अभी तक ‘लालो’ सिर्फ गुजराती में ही रिलीज हुई थी, लेकिन शुक्रवार से ये हिंदी में भी रिलीज हो गई है. मगर इस फिल्म के सामने चैलेंज बहुत तगड़ा है.

‘लालो’ बन चुकी है सबसे बड़ी गुजराती फिल्म

10 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई ‘लालो’ शुरुआत में दर्शकों के लिए तरस रही थी. गुजरात की लिमिटेड स्क्रीन्स पर पहले तीन हफ्तों में इस फिल्म ने पूरे सवा करोड़ का भी कलेक्शन नहीं किया था. मगर दिवाली से इसे दर्शक मिलने शुरू हुए और फिर क्रेज ऐसा बढ़ा कि चौथे हफ्ते में इसने 12 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया. पांचवें हफ्ते में ये कलेक्शन दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 25 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया.

जनता की तारीफों के दम पर ‘लालो’ का ऐसा क्रेज बना कि फिर ये हफ्ते दर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाती चली गई. ‘लालो’ से पहले गुजराती सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म ‘चाल जीवी लाइये’ (2019) थी, जिसने 50 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था. मगर ‘लालो’ ने देखते ही देखते वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर डाला. अभी भी इसे ठीकठाक ऑडियंस मिल रही है और वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 120 करोड़ से ज्यादा हो चुका है.

‘पुष्पा 2’ को चैलेंज कर चुकी है ‘लालो’

‘लालो’ के कलेक्शन में सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात का ही है. सिर्फ गुजरात में ही इसने 100 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है. गुजरात में 100 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करने वाली एकमात्र फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर ‘पुष्पा 2’ थी. ‘लालो’ केवल दूसरी फिल्म है जिसने गुजरात में इतना कलेक्शन किया है. वहां बॉक्स ऑफिस पर अभी तक हिंदी फिल्मों का ही दबदबा था और ‘लालो’ इसे चैलेंज करने वाली पहली गुजराती फिल्म है.

मात्र 50 लाख के बजट में बनी ‘लालो’ ने वर्ल्डवाइड 120 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया है. करीब 24,000 प्रतिशत प्रॉफिट के साथ ये इंडिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में से एक है. मगर हिंदी में इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है.

दिसंबर में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ अभी भी थिएटर्स में जमी हुई है. पांच हफ्ते बाद भी ‘धुरंधर’ हर दिन करीब 4-5 करोड़ कलेक्शन कर रही है. इसका क्रेज ऐसा है कि थिएटर्स में इसके लिए हर वीकेंड खूब भीड़ जुट रही है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लिमिटेड स्क्रीन्स पर हिंदी में रिलीज हो रही ‘लालो’ जनता को अपील कर पाएगी या नहीं.

