Film wrap: शादीशुदा शख्स संग प्यार में थीं कुनिका सदानंद, 'गणपति बाप्पा मोरया' न बोलने पर ट्रोल हुए अली गोनी

फिल्म रैप में बुधवार के दिन पढ़ें क्या खास हुआ. बिग बॉस में कुनिका सदानंद काफी पावरफुल तरीके से गेम खेल रही हैं. वहीं, टीवी कपल्स में शुमार ऐश्वर्या और नील की तलाक की खबरें फिर से एक बार चर्चा में आ गई हैं. इसके अलावा अली गोनी भी ट्रोल हो रहे हैं. वजह आप खुद जान लें...

कुनिका सदानंद ने किया शॉकिंग खुलासा (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)

फिल्म रैप में आज हम आपको बताएंगे कि कुनिका सदानंद ने एक बार फिर से बिग बॉस के घर में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा खुलासा किया है. इसके अलावा टीवी के पॉपुलर एक्टर अली गोनी ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 'गणपति बाप्पा मोरया' नहीं बोला था. 

अक्षय कुमार की हीरोइन ने क्यों मुंडवाया था सिर? चौंका देगी वजह, बोली- मर्दों को...
90s की मशहूर एक्ट्रेस शांति प्रिया ने उस वक्त हर किसी को हैरान कर दिया था, जब उन्होंने बाल्ड लुक में तस्वीरें शेयर की थीं.  

'27 साल छुपा के रखा', शादीशुदा शख्स संग प्यार में थी एक्ट्रेस, मिला धोखा, बयां किया दर्द
बिग बॉस के घर में अक्सर सेलेब्स अपने दिल की बातें बोल जाते हैं. चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, सीक्रेट्स सामने आ ही जाते हैं.

60 करोड़ के घोटाले में फंसी श‍िल्पा, बंद करना पड़ा रेस्टोरेंट, लगा बड़ा झटका
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सुर्खियों में हैं. पति राज कुंद्रा संग 60 करोड़ रुपये का घोटाला करने के मामले में कुछ वक्त पहले फंसी थीं. अब इसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अली गोनी ने नहीं बोला 'गणपति बाप्पा मोरया', हुए ट्रोल, निया ने क‍िया सपोर्ट
टीवी एक्टर अली गोनी ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं. मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है. ऐसे में अली को गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन और दोस्त निया शर्मा के साथ देखा गया.

4 साल बाद टूट रहा घर, अलग हो रहा TV का मशहूर कपल? भाई ने बताया सच
टीवी के पॉपुलर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इसमें नजर आने वाली जोड़ी नील भट्ट और ऐश्वर्या सुर्खियों में आए हुए हैं. 

