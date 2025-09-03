Film wrap: शादीशुदा शख्स संग प्यार में थीं कुनिका सदानंद, 'गणपति बाप्पा मोरया' न बोलने पर ट्रोल हुए अली गोनी

फिल्म रैप में बुधवार के दिन पढ़ें क्या खास हुआ. बिग बॉस में कुनिका सदानंद काफी पावरफुल तरीके से गेम खेल रही हैं. वहीं, टीवी कपल्स में शुमार ऐश्वर्या और नील की तलाक की खबरें फिर से एक बार चर्चा में आ गई हैं. इसके अलावा अली गोनी भी ट्रोल हो रहे हैं. वजह आप खुद जान लें...

