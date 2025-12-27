'मैंने दबंग 3 में फ्री में काम...', साउथ एक्टर किच्चा सुदीप ने कैमियो कल्चर पर दिया बड़ा बयान

साउथ एक्टर किच्चा सुदीप की फिल्म 'मार्क' 25 दिसंबर, 2025 को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन सब के बीच एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में आपसी सहयोग की कमी के बारे में खुलकर बात की, साथ ही कैमियो कल्चर पर भी रिएक्शन दिया.

कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हम दूसरी भाषाओं में कैमियो कर रहे हैं, लेकिन कलाकार हमारी फिल्मों में आकर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं. मैंने कुछ कलाकारों से पर्सनली रिक्वेस्ट भी की, लेकिन बात नहीं बनी. यह दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है. यहां तक ​​कि शिवराजकुमार सर ने भी जेलर में एक्टिंग की, जिससे पता चलता है कि इंडस्ट्रीज़ के बीच आपसी सहयोग कैसे होना चाहिए.'

दंबग-3 में फ्री में काम किया

सुदीप ने बताया कि वह अक्सर पैसे के बजाय रिश्तों के आधार पर प्रोजेक्ट चुनते हैं. दबंग 3 में अपने कैमियो के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने दूसरी भाषाओं में फिल्में दोस्ती के लिए की, पैसे के लिए नहीं. मैंने दबंग 3 में इसलिए काम किया क्योंकि सलमान भाई ने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी, और मैंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लिया.'

उन्होंने दूसरे स्टार्स के साथ काम करने के बारे में भी बात की और कहा, 'मैंने थलपति विजय की वजह से पुली भी की. वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, और मुझे यह बात पसंद है. लेकिन नानी ही वह स्क्रिप्ट है जिसने मुझे सच में इम्प्रेस किया.'

एक्टर ने अमिताभ बच्चन, कमल हासन, रजनीकांत और क्लिंट ईस्टवुड जैसे दिग्गजों की भी तारीफ की, और कहा कि कुछ ही स्टार्स अपनी पूरी जिंदगी प्रासंगिक बने रह पाते हैं.

वेयरहाउस में काम कर पैसा कमाया

अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताते हुए, सुदीप ने बताया कि बिज़नेस फैमिली से होने के बावजूद, उन्होंने 10वीं क्लास के बाद अपने पिता से पैसे लेना बंद कर दिया था और छोटे-मोटे काम करके अपना खर्च खुद उठाया. मैंने वीकेंड पर सेल्समैन के तौर पर वेयरहाउस में काम करके और पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलकर खुद पैसे कमाना शुरू किया.'

इस बीच, सुदीप अपनी लेटेस्ट फिल्म 'मार्क' के लिए मिल रहे अच्छे रिव्यू को एन्जॉय कर रहे हैं. जो 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी. जिसमें वह एक सस्पेंडेड पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं जो गैंगस्टर्स और भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है.



