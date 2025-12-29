scorecardresearch
 
कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, शादी का प्रेशर नहीं हुआ बर्दाश्त, झेल रही थी डिप्रेशन

कन्नड़ और तमिल टीवी एक्ट्रेस नंदिनी सी.एम. ने अपने बेंगलुरू स्थित घर में आत्महत्या कर ली है. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी आत्महत्या की वजह माता-पिता द्वारा डाला गया शादी का दबाव है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या (Photo: Instagram @nandini_c_m_)
साउथ सिनेमा की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. कन्नड़ और तमिल टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस नंदिनी सी.एम. ने आत्महत्या कर ली है. ये घटना उनके बेंगलुरू स्थित घर में हुई. इस वाकये ने पूरी इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है. नंदिनी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने मरने की वजह बताई.

क्यों साउथ एक्ट्रेस ने की आत्महत्या?

नंदिनी ने लिखा है कि उनके माता-पिता उनपर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे. वो शादी के लिए मानसिक रूस से तैयार नहीं थीं. एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया कि वो कई अन्य कारणों के चलते डिप्रेशन से भी गुजर रही थीं. हालांकि अभी तक नंदिनी की आत्महत्या का असली कारण सामने नहीं आ पाया है.

पुलिस ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है और कहा है कि वो और भी जानकारियां पूरी जांच खत्म होने के बाद देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नंदिनी ने अपने नोट में लिखा था कि उनके माता-पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे. वो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थीं और परेशान थीं. अभी पुलिस इस चिट्ठी को अच्छे से जांच रही है, क्योंकि ये केस का हिस्सा है.

नंदिनी के जाने से टूटे उनके दोस्त

नंदिनी सी.एम. के जाने से उनके साथ काम करने वाले तमाम आर्टिस्ट शोक में डूबे हुए हैं. वो अपनी को-स्टार को अंतिम श्रद्धांजलि देने बेंगलुरू भी जरूर पहुंचेंगे. नंदिनी को 'गौरी' सीरियल में देखा जा रहा था, जिसने उन्हें लोगों के बीच काफी पॉपुलर बनाया. इसमें वो दुर्गा और कनका का डबल रोल प्ले कर रही थीं. 

ये एक तमिल सीरियल है, जो अभी भी ऑन एयर है. एक्ट्रेस की आखिरी पोस्ट में इस सीरियल का नया प्रोमो भी देखा जा सकता है. नंदिनी ने कई कन्नड़ सीरियल्स में काम किया, जिससे उन्हें घर-घर में पहचान मिली थी. आज, उनकी अचानक मौत ने दोनों ही टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ा दी है. हर कोई एक्ट्रेस के जाने से दुखी होगा. फैंस भी नंदिनी की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे होंगे. 

