पत्नी और नन्ही-सी बेटी को छोड़ गए प्रशांत तमांग, आखिरी फिल्म होगी सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान'

सिंगर-एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है. 43 साल की उम्र में उन्होंने अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका जाने से परिवार में शोक का माहौल है, वहीं करीबी गमजदा है. प्रशांत के साथ इंडियन आइडल 3 के कंटेस्टेंट रहे भावेन धनक ने इंडिया टुडे से बात करते हुए इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि प्रशांत का आज सुबह यानी 11 जनवरी को दिल्ली में निधन हो गया.

इंडियन आइडल परिवार देगा ट्रिब्यूट

प्रशांत के जाने से भावेन भी उदास हैं. बातचीत में उन्होंने ने कहा- यह सब अचानक हुआ है, इसलिए अभी ज्यादा जानकारी नहीं है. बताया जा रहा है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है. अंतिम संस्कार की जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं.

उन्होंने आगे बताया कि- प्रशांत कुछ साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग को लेकर भी काफी उत्साहित थे. इंडियन आइडल के दौरान हम दोनों रूममेट थे. वह बहुत अच्छे इंसान थे. हम सब उन्हें बहुत मिस करेंगे. वह सच में एक बेहतरीन आदमी थे और उनका जाना हम सभी के लिए बड़ा झटका है.

भावेन ने यह भी कहा कि आज मुंबई में इंडियन आइडल के कुछ कंटेस्टेंट मिलने वाले थे, लेकिन प्रशांत दिल्ली में होने की वजह से नहीं आ पाए थे. अब हम सब मिलकर उनकी यादों और उनके काम को याद करेंगे. उन्हें एक ट्रिब्यूट देंगे.

प्रशांत का परिवार

प्रशांत तमांग अपने पीछे पत्नी गीता थापा और एक छोटी-सी बेटी आरियाह छोड़ गए हैं. बताया जाता है कि इनके अलावा उनके परिवार में दादी और बहन हैं. प्रशांत अक्सर बेटी और पत्नी की तस्वीरें और वीडियोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते थे. वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे.

प्रशांत का आखिरी प्रोजेक्ट

प्रशांत ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म ‘द बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग पूरी की थी, जो उनके फैन्स के लिए उनकी आखिरी यादगार फिल्म होगी. इसका टीजर भी उन्होंने इपने इंस्टा पर शेयर किया था. प्रशांत के पोस्ट पर फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि फिल्म पूरी होने से पहले ही आप चले गए. आपकी याद बहुत आएगी.

प्रशांत पहले नेपाल पुलिस फोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके थे. इसके बाद उन्होंने सिंगिंग करियर की शुरुआत की. इंडियन आइडल जीतने के बाद उन्होंने नेपाली-हिंदी में कई गाने गाए. वो पाताल लोक सीरीज में स्नाईपर की भूमिका भी निभा चुके थे.

