Film Wrap: मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामकर TV शो में पहुंचे गोविंदा, 42 साल की एक्ट्रेस रचाएगी बिजनेसमैन से शादी?

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार के दिन काफी कुछ हुआ. कुनिका सदानंद ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए. गोविंदा, मिस्ट्री गर्ल के साथ एक टीवी शो में पहुंचे. राखी सावंत ने गुडन्यूज दी है, वो इंडिया लौट रही हैं. अविका गौर ने अपनी पहली रसोई सेलिब्रेट की.
2 शादियां-2 लिवइन रिलेशन रहे, 61 साल की कुनिका का खुलासा, बोलीं- मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स...
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और मशहूर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद जब से शो में आई हैं. वो अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.
मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामकर TV शो में पहुंचे गोविंदा, शिल्पा शेट्टी संग लगाए ठुमके, चौंकी गीता कपूर
बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. मगर अब वो टीवी पर डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' में नजर आने वाले हैं.
शादी के बाद 'आनंदी' की पहली रसोई, फराह खान ने दूल्हा-दुल्हन को दिया आशीर्वाद
'बालिका वधू' की आनंदी उर्फ अविका गौर इस समय लाइफ के बेस्ट फेज में हैं. अविका ने 30 सितंबर को बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग शादी रचाई.
42 की एक्ट्रेस रचाएगी बिजनेसमैन से शादी, मिली परिवार की मंजूरी? बोलीं- मेरा हनीमून भी...
खबर आई थी कि 42 साल की तृषा चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन संग ब्याह रचाने के लिए तैयार हैं. उन्हें परिवार की मंजूरी मिल गई है. इस खबर को अब तृषा ने बेबुनियाद अफवाह बता दिया है.
खत्म नहीं हो रही राखी सावंत की नौटंकी, लेटेस्ट वीडियो ने उड़ाए फैन्स के होश
राखी सावंत काफी समय से दुबई में रह रही हैं. दरअसल, एक्स हसबैंड आदिल ने राखी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे.