42 की एक्ट्रेस रचाएगी बिजनेसमैन से शादी, मिली परिवार की मंजूरी? बोलीं- मेरा हनीमून भी...

साउथ सिनेमा और बॉलीवुड का जाना माना नाम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में खबर आई थी कि 42 साल की तृषा चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन संग ब्याह रचाने के लिए तैयार हैं. उन्हें परिवार की मंजूरी मिल गई है. इस खबर को अब तृषा ने बेबुनियाद अफवाह बता दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसने सभी का ध्यान खींचा.

तृषा ने अफवाहों को किया खारिज

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तृषा कृष्णन ने लिखा, 'मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे लिए मेरी जिंदगी का प्लान बनाते हैं. बस इंतजार कर रही हूं कि वे मेरे हनीमून का प्लान भी बनाएं (निराश इमोजी).' तृषा की निजी जिंदगी बीते कई सालों से मीडिया की नजरों में रही है. उनकी राणा दग्गुबाती के साथ डेटिंग की अफवाहें थीं. इससे पहले उन्होंने बिजनेसमैन वरुण मणियन से सगाई की थी. उन्होंने 2015 में सगाई की थी. लेकिन बाद में ये रिश्ता खत्म हो गया था.

एक्ट्रेस तृषा की इंस्टा स्टोरी (Photo: Screengrab)

साउथ एक्टर विजय के साथ उनके रिश्ते पर भी लोगों की नजर रहती हैं. दोनों ने 'घिल्ली' और 'लियो' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को पसंद भी किया जाता है. त्रिशा ने विजय की फिल्म 'द गोट' में भी एक कैमियो भी किया था. विजय ने 1999 में संगीता से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं- संजय और दिव्या.

विजय संग रिश्ते में हैं एक्ट्रेस?

तृषा और विजय के डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं जब एक्ट्रेस ने विजय के 50वें जन्मदिन पर एक एलिवेटर सेल्फी पोस्ट करके उन्हें बधाई दी थी. इस साल जून में तृषा कृष्णन ने विजय को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी. तस्वीर में वह विजय को अपने पेट डॉग इजी के साथ खेलते हुए निहारती नजर आईं. उन्होंने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे बेस्टेस्ट (हग और नजर उतारने वाला इमोजी).' प्रोजेक्ट्स की बात करें तो तृषा इस साल 'विदामुयार्ची', 'गुड बैड अग्ली' और 'थग लाइफ' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

