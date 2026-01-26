Film Wrap: पीएम मोदी ने ऋषि कपूर का सपना पूरा, धुरंधर एक्टर पर लगा रेप का आरोप

फिल्म और शोबिज की दुनिया में आज यानी सोमवार को कुछ खबरें खूब चर्चा में रहीं. आइये बताते हैं आपको हमारे फिल्म रैप में क्या खास रहा. पहली खबर दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर से जुड़ी है, जिनका एक सपना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से पूरा हुआ. बताया गया कि ऋषि कपूर लंबे समय से जिस बात को लेकर इच्छा जताते रहे थे, उसे अब हकीकत का रूप मिल गया है, जिससे उनके परिवार और फैन्स भावुक हो गए. वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक चौंकाने वाली और गंभीर खबर भी सामने आई है. हाल ही में आई धुरंधर फिल्म फेम एक्टर नदीम खान पर रेप का आरोप लगा है. शिकायत सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है और इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है.

Border 2 बनी Republic Day का सेलिब्रेशन! जम्मू से कोच्चि, अहमदाबाद से कोलकाता तक भरे शोज, निशाने पर 60 करोड़

दिल पर पत्थर रखकर घर से निकलने वाले सोमवार को छुट्टी मिल जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी! सोमवार भी है, गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे भी है, मौज लेने का मूड भी है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 'बॉर्डर 2' का शो निपटा लिया जाए तो सावधान- अपने पसंदीदा थिएटर में, अपनी पसंदीदा सीट मिल पाना बहुत मुश्किल है! क्योंकि सोमवार को 'बॉर्डर 2' के शोज जैसे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन बन चुके हैं.

'शादी का झांसा देकर 10 साल तक किया रेप', धुरंधर एक्टर पर हाउसहेल्प का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

'धुरंधर' फिल्म में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के कुक अखलाक का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर नदीम खान मुश्किल में हैं. एक्टर पर उनके घर में काम करने वाली हाउसहेल्प ने रेप का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि नदीम ने उन्हें 10 साल तक धोखे में रखा और उनका शोषण किया. महिला की शिकायक के बाद एक्टर को बलात्कार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मौत से 2 महीने पहले ऋष‍ि कपूर ने देखा था जो सपना, 6 साल बाद पीएम मोदी ने किया पूरा

हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 'भारत गाथा' थीम पर एक खास झांकी पेश की. भंसाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कर्तव्य पथ की परेड में झांकी पेश करने वाले पहले डायरेक्टर बने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन का सपना बॉलीवुड के बड़े एक्टर ने 6 साल पहले देखा था.

बचपन में पिता के दोस्त ने की छेड़छाड़, कई बार हैरेसमेंट का शिकार हुईं अदिति गोवित्रीकर, सालों बाद तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर 2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वालीं पहली भारतीय महिला बनी थीं. हाल ही में उन्होंने अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों के बारे में खुलकर बात की. अदिति ने अपनी सिक्योरिटी, बचपन के ट्रॉमा और उन घटनाओं का उनकी जिंदगी पर पड़े असर के बारे में बताया. वो 6 साल की उम्र से ही बुरे व्यवहार झेल रही हैं.

'बाप मत बनो...', सरेआम रवि किशन पर बरसे खेसारी लाल यादव, किस बात पर फूटा गुस्सा?

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की लंबे वक्त से अनबन चल रही है. दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. पवन सिंह के बाद बीते दिनों रवि किशन ने भी खेसारी को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डालीं, जो खेसारी को बिल्कुल पसंद नहीं आईं. ऐसे में अब खेसारी लाल यादव ने भी बिना मौका गवाए रवि किशन को जवाब दे डाला. आइए जानते हैं खेसारी ने क्या कहा?

