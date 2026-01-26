scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: पीएम मोदी ने ऋषि कपूर का सपना पूरा, धुरंधर एक्टर पर लगा रेप का आरोप

फिल्म रैप में पढ़िए आज की बड़ी खबरें- पीएम मोदी की पहल से दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का सपना हुआ पूरा, वहीं धुरंधर फिल्म फेम एक्टर पर रेप के आरोप से इंडस्ट्री में मचा हड़कंप.

Advertisement
X
फिल्म रैप में पढ़ें आज की बड़ी खबरें (Photo: ITG)
फिल्म रैप में पढ़ें आज की बड़ी खबरें (Photo: ITG)

फिल्म और शोबिज की दुनिया में आज यानी सोमवार को कुछ खबरें खूब चर्चा में रहीं. आइये बताते हैं आपको हमारे फिल्म रैप में क्या खास रहा. पहली खबर दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर से जुड़ी है, जिनका एक सपना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से पूरा हुआ. बताया गया कि ऋषि कपूर लंबे समय से जिस बात को लेकर इच्छा जताते रहे थे, उसे अब हकीकत का रूप मिल गया है, जिससे उनके परिवार और फैन्स भावुक हो गए. वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक चौंकाने वाली और गंभीर खबर भी सामने आई है. हाल ही में आई धुरंधर फिल्म फेम एक्टर नदीम खान पर रेप का आरोप लगा है. शिकायत सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है और इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. 

Border 2 बनी Republic Day का सेलिब्रेशन! जम्मू से कोच्चि, अहमदाबाद से कोलकाता तक भरे शोज, निशाने पर 60 करोड़ 

दिल पर पत्थर रखकर घर से निकलने वाले सोमवार को छुट्टी मिल जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी! सोमवार भी है, गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे भी है, मौज लेने का मूड भी है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 'बॉर्डर 2' का शो निपटा लिया जाए तो सावधान- अपने पसंदीदा थिएटर में, अपनी पसंदीदा सीट मिल पाना बहुत मुश्किल है! क्योंकि सोमवार को 'बॉर्डर 2' के शोज जैसे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन बन चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

amitabh bachchan, jaya bachchan
मंत्रियों को डांट देती हैं जया', राजीव शुक्ला का खुलासा, अमिताभ के बारे में कही बड़ी बात
Farah khan aishwarya rai
न दीपिका-न आलिया, इस हीरोइन की खूबसूरती की दीवानी हुईं फराह खान, कहा- नैचुरल ब्यूटी
Aditi govitrikar painful experience
पिता के दोस्त ने की छेड़छाड़, अदिति संग कई बार हुईं हैरेसमेंट, सालों बाद तोड़ी चुप्पी
border 2 explodes on republic day, set for record single day collection
Border 2 बनी Republic Day का सेलिब्रेशन! हाउसफुल हो रहे शोज, निशाने पर 60 करोड़
Who is chatori rajani
कौन हैं 'चटोरी रजनी'? जिनकी आपबीती सुन भावुक हुए अमिताभ-आलिया

'शादी का झांसा देकर 10 साल तक किया रेप', धुरंधर एक्टर पर हाउसहेल्प का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

'धुरंधर' फिल्म में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के कुक अखलाक का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर नदीम खान मुश्किल में हैं. एक्टर पर उनके घर में काम करने वाली हाउसहेल्प ने रेप का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि नदीम ने उन्हें 10 साल तक धोखे में रखा और उनका शोषण किया. महिला की शिकायक के बाद एक्टर को बलात्कार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement

मौत से 2 महीने पहले ऋष‍ि कपूर ने देखा था जो सपना, 6 साल बाद पीएम मोदी ने किया पूरा

हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 'भारत गाथा' थीम पर एक खास झांकी पेश की. भंसाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कर्तव्य पथ की परेड में झांकी पेश करने वाले पहले डायरेक्टर बने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन का सपना बॉलीवुड के बड़े एक्टर ने 6 साल पहले देखा था.

बचपन में पिता के दोस्त ने की छेड़छाड़, कई बार हैरेसमेंट का शिकार हुईं अदिति गोवित्रीकर, सालों बाद तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर  2001 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वालीं पहली भारतीय महिला बनी थीं. हाल ही में उन्होंने अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों के बारे में खुलकर बात की. अदिति ने अपनी सिक्योरिटी, बचपन के ट्रॉमा और उन घटनाओं का उनकी जिंदगी पर पड़े असर के बारे में बताया. वो 6 साल की उम्र से ही बुरे व्यवहार झेल रही हैं. 

'बाप मत बनो...', सरेआम रवि किशन पर बरसे खेसारी लाल यादव, किस बात पर फूटा गुस्सा? 

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की लंबे वक्त से अनबन चल रही है. दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. पवन सिंह के बाद बीते दिनों रवि किशन ने भी खेसारी को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डालीं, जो खेसारी को बिल्कुल पसंद नहीं आईं. ऐसे में अब खेसारी लाल यादव ने भी बिना मौका गवाए रवि किशन को जवाब दे डाला. आइए जानते हैं खेसारी ने क्या कहा?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement