'बाप मत बनो...', सरेआम रवि किशन पर बरसे खेसारी लाल यादव, किस बात पर फूटा गुस्सा?

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की लंबे वक्त से अनबन चल रही है. दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. पवन सिंह के बाद बीते दिनों रवि किशन ने भी खेसारी को लेकर कुछ ऐसी बातें कह डालीं, जो खेसारी को बिल्कुल पसंद नहीं आईं. ऐसे में अब खेसारी लाल यादव ने भी बिना मौका गवाए रवि किशन को जवाब दे डाला. आइए जानते हैं खेसारी ने क्या कहा?
रवि किशन की किस बात पर भड़के खेसारी?
दरअसल, कुछ दिनों पहले गोरखपुर में हुए एक महोत्सव के दौरान पवन सिंह और रवि किशन एक साथ नजर आए थे. इस दौरान बिना नाम लिए रवि किशन ने खेसारी पर तंज कसा था और उनकी भरी महफिल में खिल्ली उड़ाई थी.
रवि किशन ने भोपुरी भाषा में खेसारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग समय के साथ रंग बदल लेते हैं. अगर थोड़ी बहुत फिल्म चल जाए या गाना चल जाए, तो लोग टेढ़े चलने लगते हैं. पहले जब नया-नया आया था तो दोनों पैर छूता था और फिर बाद में घुटना छूने लगा. इसके बाद का हम नहीं बोलेंगे. रवि किशन की इस बात पर स्टेज पर मौजूद पवन सिंह की भी हंसी छूट पड़ी. दोनों का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था.
खेसारी का रवि किशन को जवाब
रवि किशन की इस बात पर खेसारी लाल यादव भी चुप नहीं रहे. उन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम में स्टेज पर बिना नाम किसी का नाम लिए रवि किशन और पवन सिंह दोनों को ही जवाब दे डाला. खेसारी ने गोरखपुर में आयोजित अपने महोत्सव में पैरों और घुटनों की तरफ इशारा करते हुए रवि किशन के शब्द दोहराए. उन्होंने कहा- पहले यहां (पैर) छूता था...अब यहां (घुटना) छूता है... बाद का नहीं पता.
खेसारी आगे बोले- शुक्र मनाइये कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका एक भाई है. यहां तो बेटा आजकल अपने बाप के पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है. तो आप बाप मत बनिए. मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए हैं. मगर उतना ही बोलो, जितना कोई बर्दाश्त कर सके.
रवि किशन को जवाब देते हुए खेसारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने जिस तरह तमीज के दायरे में रहकर रवि किशन को जवाब दिया. उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. फैंस उनके संस्कारों की सराहना कर रहे हैं.