Border 2 बनी Republic Day का सेलिब्रेशन! जम्मू से कोच्चि, अहमदाबाद से कोलकाता तक भरे शोज, निशाने पर 60 करोड़

दिल पर पत्थर रखकर घर से निकलने वाले सोमवार को छुट्टी मिल जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी! सोमवार भी है, गणतंत्र दिवस का नेशनल हॉलिडे भी है, मौज लेने का मूड भी है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 'बॉर्डर 2' का शो निपटा लिया जाए तो सावधान— अपने पसंदीदा थिएटर में, अपनी पसंदीदा सीट मिल पाना बहुत मुश्किल है! क्योंकि सोमवार को 'बॉर्डर 2' के शोज जैसे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन बन चुके हैं.

और पढ़ें

बॉलीवुड के ऑरिजिनल मास स्टार सनी देओल का क्रेज ऐसा है कि उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम तक 'बॉर्डर 2' के शोज हाउसफुल चल रहे हैं. और इस ताबड़तोड़ क्रेज का नतीजा ये है कि सनी फिर से एक दिन में सबसे बड़े कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं.

'बॉर्डर 2' ने मंडे को फन-डे

गणतंत्र दिवस की छुट्टी ने 'बॉर्डर 2' को ऐसा बूस्ट दिया है कि थिएटर्स ठसाठस भरने लगे हैं. सनी देओल की ये फिल्म भीड़ तो शुक्रवार से ही जुटा रही है. संडे को इसने थिएटर्स में जो धमाका किया, उसे इस पूरे साल याद रखा जाएगा. लेकिन असली कमाल सोमवार को होने वाला है. मेट्रो सिटीज क्या, छोटे शहर और कस्बों तक 'बॉर्डर 2' ने कई थिएटर्स को 'हाउसफुल' वाले बोर्ड टांगने पर मजबूर कर दिया है.

Advertisement

दिल्ली–मुंबई–बेंगलुरु के थिएटर्स में तो 'बॉर्डर 2' के शोज हाउसफुल चल ही रहे हैं. जम्मू में सनी की फिल्म के कई शोज हाउसफुल हैं. यही हाल एक्सट्रीम साउथ के शहर कोच्चि में भी है. 'बॉर्डर 2' के धमाकेदार क्रेज की ये कहानी छोटे थिएटर्स में ही नहीं, अच्छी-खासी सीटिंग वाले मीडियम और बड़े थिएटर्स में भी नजर आ रही है.

उत्तर भारत की हिंदी बेल्ट तो हमेशा से सनी के लिए क्रेजी रही ही है. मगर 'बॉर्डर 2' का तूफान अहमदाबाद, कोलकाता समेत हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में भी नजर आ रहा है. कई बड़े-बड़े थिएटर्स में 'बॉर्डर 2' के शाम और रात के शोज या तो हाउसफुल हैं, या फिर अभी से 90% तक बुक नजर आ रहे हैं. सनी देओल के इस मास मेनिया का असर बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ा होने वाला है.

सिंगल डे कलेक्शन का रिकॉर्ड

संडे को 'बॉर्डर 2' ने 57.20 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. ये 2026 का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन है. ये सनी देओल के करियर में भी एक दिन का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है. इससे पहले सनी की कमबैक फिल्म 'गदर 2' ने रिलीज के पांचवें दिन 55.40 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन सोमवार का ट्रेंड बता रहा है कि 'बॉर्डर 2' चौथे दिन 60 करोड़ तक जा सकती है.

Advertisement

क्रेज देखते हुए ये भी संभावना है कि 'बॉर्डर 2' का मंडे कलेक्शन 60 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा पहुंच जाए. कुछ थिएटर्स ने रात 11 बजकर 30 मिनट के बाद के लेट नाइट शोज भी ऐड किए हैं, मगर वो भी तेजी से भरते नजर आ रहे हैं. पहले तीन दिनों की कमाई से ही 'बॉर्डर 2' ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. सोमवार का ट्रेंड बता रहा है कि मंडे कलेक्शन से भी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' कुछ बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करती नजर आएगी.

---- समाप्त ----