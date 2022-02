Film Wrap: बेटी रीमा की बाहों में तोड़ा बप्पी लाहिड़ी ने दम, मोहिना कुमारी ने की प्रेग्नेंसी की अनाउंमेंट

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, समेत बुधवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास. सोशल मीडिया पर बप्पी दा की बेटी रीमा लाहिड़ी की एक फोटो सामने आई है. वह पिता के शव के पास फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. टीवी एक्ट्रेस, डांसर और कोरियोग्राफर मोहिना कुमारी प्रेग्नेंट हैं. ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस मोहिना कुमारी अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं.

who will get Bappi lahiri s gold? बप्पी दा की मौत के बाद किसे मिलेगा सारा सोना? किसके नाम कर गए बेशकीमती जूलरी

संगीत के अलावा अगर बप्पी लाह‍िड़ी का कोई और प्रेम मशहूर था तो वो था सोने से उनका प्यार. सोने के गहनों से लदे रहने वाले बप्पी दा, सोने को खुद के लिए लकी मानते थे. उन्होंने इसका कारण भी साझा किया था कि उन्हें जब जब सोना दिया गया, उनके गाने भी उसी तरह हिट होते रहे. अब बप्पी लाह‍िड़ी के निधन के बाद इतने सारा सोना आख‍िर किसे दिया जाएगा, आइए जानें.

Exclusive: ‘आई एम ए डिस्को डांसर’ का वो सिंगर जिसे बप्पी दा ने मिथुन की आवाज बना दिया

"मेरी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत ही बप्पी दा से हुई है. उन्होंने मुझ जैसे सिंगर को एक बड़ा ब्रेक दिया है. मैं आज जो भी हूं, उसका सारा श्रेय बप्पी दा को ही जाता है. मैंने अबतक जितनी भी 30-35 फिल्में की हैं, ज्यादातर उनके साथ ही रही है."

Bappi Lahiri Death: बेटी की बाहों में ली बप्पी दा ने अंतिम सांस, रीमा लाहिड़ी का रो-रोकर बुरा हाल

सोशल मीडिया पर बप्पी दा की बेटी रीमा लाहिड़ी की एक फोटो सामने आई है. वह पिता के शव के पास फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. रीमा का रो-रोकर हाल बुरा हो रहा है.

शाहरुख- सलमान नहीं बप्पी दा अपनी बायोपिक में इस एक्टर को देखना चाहते थे

रणवीर सिंह ने भी कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि वह बप्पी दा के बहुत बड़े फैन रहे हैं. रणवीर ने 63वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बप्पी दा का एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी दिया था. बप्पी दा अपने हिट गानों के लिए बखूबी जाने जाते थे.

दीप सिद्धू के साथ वैलेंटाइन डे मनाने अमे‍रिका से आई थीं रीना, प्यार का हुआ दर्दनाक अंत

हादसे के वक्त दीप के साथ अमेरिका से आई उनकी खास दोस्त रीना राय उनके साथ थी. सफर के दौरान दीप और रीना की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और सड़क हादसे में दीप की जान चली गई. इस हादसे में दीप सिद्धू की दोस्त रीना राय की जान बच गई है. उन्हें मामूली चोट आई जिसके बाद अस्पताल से उन्हें घर जाने दिया गया.

बप्पी दा लोगों से काम निकलवाना खूब अच्छी तरह से जानते थे: कुमार सानू

दादा एक महान संगीतकार के साथ-साथ दिल के भी बहुत अच्छे थे. बहुत ही खुले दिल के थे, लोगों को खाना खिलाने में उन्हें बड़ा मजा आता था. खाना खिलाने वाले का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, जो क्वालिटी बप्पी दा में थी. वे ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी उन्हीं की तरह है. मुझे वे बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर्स से अलहदा लगते थे, उनके म्यूजिक में एक सरलता थी.

प्रेग्नेंट हैं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्ट्रेस Mohena Kumari, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, लिखा- नई शुरुआत

मोहिना कुमारी को ढेर सारी शुभकामनाएं...! टीवी एक्ट्रेस, डांसर और कोरियोग्राफर मोहिना कुमारी प्रेग्नेंट हैं. ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस मोहिना कुमारी अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं. मोहिना ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैंस के साथ अपने मां बनने की गुड न्यूज शेयर की है.

पहले से कितनी बदल गई है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi की कास्ट, देखें Then And Now फोटोज

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने जमाने का एक आयकॉनिक शो रहा है. आठ साल तक यह डेली सोप टीवी पर प्रसारित हुआ है. इस शो में जितने भी एक्टर्स रहे, उनका अपना एक अलग फैनबेस रहा है. हर कोई इससे पॉपुलर हुआ है. एकता कपूर का यह शो आजतक का सबसे बेस्ट और सक्सेसफुल शो रहा है. आज इस शो की कास्ट काफी बदल गई है. उम्र के हिसाब से हर किसी की पर्सनैलिटी में बदलाव आया है.

Tejasswi Prakash से Simba Nagpal तक, नागिन 6 के एक एपिसोड के लिए कितना चार्ज कर रहे ये सेलेब्स? जानकर रह जाएंगे दंग

टीवी के मोस्ट पॉपुलर सुपरनैचुरल शो नागिन 6 का आगाज हो चुका है. शो के पहले एपिसोड को फैंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद जिस स्टोरीलाइन को यूजर्स ट्रोल कर रहे थे, पहला एपिसोड देखने के बाद अब कई फैंस कहानी को अलग और नया बताकर तारीफ कर रहे हैं.