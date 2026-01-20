scorecardresearch
 
कॉमेडियन जाकिर खान ने लिया कॉमेडी से ब्रेक, 5 सालों तक रहेंगे गायब, क्या है वजह?

कॉमेडियन जाकिर खान ने ऐलान किया है कि वे जल्द ही कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. यह ऐलान जाकिर ने हैदराबाद में अपने हालिया शो के दौरान किया. शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जाकिर ने स्टेज से ऑडियंस संग अपना प्लान शेयर किया.

जाकिर खान ने लिया कॉमेडी से ब्रेक (Credit: Instagram/@zakirkhan)
जाकिर खान ने लिया कॉमेडी से ब्रेक (Credit: Instagram/@zakirkhan)

स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान इन दिनों अपने कॉमेडी स्पेशल 'पापा यार' के साथ अलग-अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने ऐलान किया है कि वे जल्द ही कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने वाले हैं. यह ऐलान जाकिर ने हैदराबाद में अपने हालिया शो के दौरान किया. शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें जाकिर ने स्टेज से ऑडियंस संग अपना प्लान शेयर किया.

जाकिर खान ने कहा, 'मैं बहुत लंबा, बहुत लंबा ब्रेक ले रहा हूं. शायद 2028-29 तक, या फिर 2030 तक भी. यह तीन, चार या पांच साल का ब्रेक होगा. अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए और कुछ दूसरी चीजों को संभालने के लिए. अभी यहां मौजूद हर कोई मेरे दिल के बहुत करीब है. आपकी मौजूदगी मेरे लिए आप सोच भी नहीं सकते इतना मायने रखती है. मैं हमेशा आप सभी का आभारी रहूंगा. बहुत-बहुत शुक्रिया.'

लंबा ब्रेक ले रहे जाकिर खान

कॉमेडियन ने मंगलवार, 20 जनवरी की दोपहर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी इस ब्रेक का हिंट भी दिया. दुबई पहुंचने के बाद जाकिर ने एक अपडेट शेयर किया, जिसके कैप्शन से साफ लग रहा था कि यह फैसला अंतिम है. उन्होंने लिखा, '20 जून तक हर शो एक त्योहार है. इस बार मैं कई शहरों में नहीं आ पाऊंगा. इसलिए कृपया थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करें और शो में आएं. सारे प्यार के लिए धन्यवाद.'

जाकिर खान की इंस्टा स्टोरी (Photo: Screengrab)

यह पहली बार नहीं है जब ज़ाकिर खान ने अपनी सेहत की चिंता जताई हो. पिछले साल उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया था कि वे एक साल से अधिक समय से बीमार महसूस कर रहे थे, लेकिन उस समय काम करना ज़रूरी लगा था. उन्होंने माना कि लगभग एक दशक से लगातार दौरे करना, दिन में दो-तीन शो करना, नींद की कमी, सुबह की जल्दी उड़ानें और अनियमित भोजन ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला है.

अपने पोस्ट में जाकिर खान ने लिखा था, 'पिछले दस साल से मैं टूर कर रहा हूं. आपका प्यार और स्नेह मिलना बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन इतने विस्तार से टूर करना अच्छा या स्वस्थ नहीं है. हर मिलने वाले को खुश करने की कोशिश, दिन में दो-तीन शो, नींद की कमी, सुबह की जल्दी उड़ानें और खाने का कोई निश्चित समय नहीं. मैं एक साल से बीमार हूं, लेकिन उस समय काम करना जरूरी लगा था.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे स्टेज पर होना बहुत पसंद है. लेकिन अब मुझे ब्रेक लेना होगा. मैं नहीं लेना चाहता था, और मैंने एक साल से इसे नजरअंदाज किया है. लेकिन अब लगता है कि देर होने से पहले ब्रेक ले लेना चाहिए. इसलिए इस बार इंडिया टूर कुछ ही शहरों तक सीमित रहेगा. मैं और शो नहीं जोड़ पाऊंगा, और इस स्पेशल को रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लंबा ब्रेक लेने की सलाह दी गई है.'

---- समाप्त ----
