पूरी तरह लड़की बनेंगी अनाया बांगड़, कराएंगी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, फैमिली का मिला सपोर्ट

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया, जो लड़का से लड़की बनी हैं, की लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है. उनका 5 साल का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है. अनाया पूरी तरह से लड़की बनने को तैयार हैं. बहुत जल्द उनकी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, वैजिनोप्लास्टी (वो प्रोसेस जिसमें वजाइना क्रिएट की जाती है) होने वाली है. उन्हें घरवालों का इस जर्नी में पूरी तरह सपोर्ट मिल रहा है.

अनाया कराएंगी सर्जरी, मिला घरवालों का साथ

बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में अनाया ने कहा- मैं मार्च में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराने वाली हूं. फैशन डिजाइन सायशा शिंदे और एक्ट्रेस त्रिनेत्रा हलदर इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया है. मैं भी थाईलैंड के उसी क्लीनिक में सर्जरी कराने वाली हूं. वहां मुझे 1 महीने तक रहना पड़ेगा. इसके बाद कुछ समय के लिए मुझे आराम करना होगा. कम से कम 6 महीनों तक मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन मुझे खुशी है फाइनली मैं सर्जरी करा रही हूं.

अनाया ने बताया कि फैमिली के सपोर्ट और आर्थिक स्थिरता की वजह से वो सर्जरी कराने का फैसला कर पाई हैं. इस पल के लिए उन्होंने 5 साल तक इंतजार किया है. वो कहती हैं- मैं जिस जेंडर के साथ पैदा हुई थी, उससे कभी जुड़ नहीं पाई थी. सर्जरी कराने का फैसला सालों की थेरेपी, डॉक्टरों के सुझाव और खुद को जानने के बाद ले पाई हूं. खुद को तैयार करने के लिए मैंने साइकोलॉजिकल और मेडिकल एसेसमेंट का सहारा लिया. ये सर्जरी समाज के सामने कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर में सहज महसूस करने के लिए है.

25 साल की अनाया अपने लुक में हुए बदलाव का क्रेडिट राइज एंड फॉल शो को देती हैं. उन्होंने बताया कि अब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. फाइनेंसियली भी वो स्ट्रॉन्ग हुई हैं. उनके पिता ने देखा कैसे लोग उनकी बेटी के साथ फोटो लेने लगे हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके फैसले को सम्मान कर रहे हैं. अनाया के पेरेंट्स ने महसूस किया कि उनकी बेटी अपनी लाइफ और चॉइसेस को लेकर सीरियस है. घरवालों के सपोर्ट ने उनका हौसला बढ़ाया. सर्जरी का सारा खर्चा उनके पिता उठा रहे हैं. अनाया ने कहा कि कोई पब्लिसिटी के लिए इस हद तक नहीं जाता.

अनाया पहले आर्यन बांगड़ थीं. 8 साल की उम्र से उनके अंदर लड़की बनने की चाह थी. सालों के संघर्ष के बाद वो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कराकर अनाया बांगड़ बनीं. अब वो पूरी तरह से लड़की बनने वाली हैं.

