Film Wrap: बाप्पा का नाम न लेने पर अली को मिली नफरत, डिलीवरी से पहले पति संग नाची एक्ट्रेस

संडे का दिन बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से कई रोचक खबरें लेकर आया. टीवी एक्टर अली गोनी ने गणेश चतुर्थी के वक्त बाप्पा का जयकारा नहीं लगाने पर चुप्पी तोड़ी. वहीं एक्ट्रेस गौहर खान अपने पति संग बेबी बंप थामे नाचती दिखी.

अली गोनी, गौहर खान (Photo: Instagram @alygoni @gauaharkhan)
एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ बेहद रोचक खबरें लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं. वीकेंड खत्म होने आया है, ऐसे में संडे के दिन बॉलीवुड और टेलीविजन के सितारों संग काफी कुछ घटा. टीवी एक्टर अली गोनी ने अपने वायरल वीडियो पर बात की जिसमें वो गणपति बाप्पा का नाम नहीं ले रहे थे.

उस वीडियो के कारण अली को काफी ट्रोल किया जा रहा था. अब एक्टर ने उसके पीछे की असली वजह बताई है. वहीं गौहर खान दूसरी बार मां बनीं. लेकिन मां बनने से पहले उन्होंने अपने पति संग मजेदार रील बनाई जो उन्होंने पोस्ट की. वीडियो में वो अपना बेबी बंप थामे नाचती नजर आईं.

59 साल के सलमान खान को सताई बढ़ती उम्र की चिंता? बोले- जितने दिन चले गए... 

बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने अपनी उम्र पर बात करते हुए कहा कि अब उनके जितने दिन बचे हैं, उसे वो खुलकर जीना चाहते हैं. वो अब सिर्फ एक्टिव रहकर अपना नाम और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं. 

22 साल बाद पत्नी से अलग हो रहा मशहूर टीवी एक्टर? रिश्ते पर बोला- हम लड़ते रहते हैं...

एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अपनी पत्नी संग रिश्ते पर तब बात की, जब उनकी तलाक की खबरें वायरल हैं. एक्टर का कहना है कि वो और उनकी पत्नी आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन जल्दी मान भी जाते हैं.

250 फिल्में कर चुके पवन सिंह, इस इंफ्लुएंसर को बनाएंगे हीरोइन, बोले- आपको चांस...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो पर इंफ्लुएंसर आकृति नेगी से वादा किया है कि वो उन्हें शो के बाद भोजपुरी फिल्मों में चांस दिलाएंगे.

'ऐसी कलेशी बहू को घर...', सलमान के सामने कुनिका ने फरहाना की उड़ाई खिल्ली

बिग बॉस शो पर कुनिका के बेटे अयान लाल आए थे. उन्हें देखकर फरहाना ने एक्ट्रेस से कहा कि उनका बेटा काफी हैंडसम है. जिसपर कुनिका ृबोलीं कि ये मेरे घर की बहू बनना चाहती है, जो बहुत कलेशी है.

लुक्स... चाल-ढाल को लेकर इनसिक्योर थी एक्ट्रेस, खोया आत्मविश्वास! बोली- आपके दोस्त...

कृतिका कामरा ने बताया कि वो अपने करियर की शुरुआत में अपने लुक्स को लेकर काफी इनसिक्योर थीं. वो मिडल क्लास फैमिली से थीं जिनके लिए बड़े शहर में बसना आसान नहीं था. ऐसे में वो अपना आत्मविश्वास भी खो चुकी थीं.

---- समाप्त ----
