एक्टर हिरन चटर्जी की दूसरी शादी पर मचा बवाल, पहली पत्नी बोलीं- धोखा दिया है

पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक और पर्सनल विवाद खड़ा हो गया है. जहां खड़गपुर से एक्टर से बीजेपी विधायक बने हिरन चटर्जी की वायरल तस्वीरों में उन्हें मॉडल रितिका गिरी से शादी की थी. इस घटना पर तीखे रिएक्शन देखने को मिले. इस मामले में उनकी पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी का रिएक्शन भी आया है, जबकि रितिका गिरी ने सोशल मीडिया पर एक डिटेल में बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है.

और पढ़ें

आजतक से बात करते हुए अनिंदिता चटर्जी ने कहा कि उन्हें हीरान की कथित दूसरी शादी के बारे में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही तस्वीरें देखने के बाद ही पता चला. उन्होंने कहा, 'मैंने वही तस्वीरें देखीं जो बाकी सबने देखी. मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि यह रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ?'

पहली शादी को लेकर क्या बोली अनिंदिता?

अनिंदिता ने कहा कि उन्होंने 11 दिसंबर, 2000 को हिरन से शादी की थी. उनके अनुसार, शादी में दिक्कतें तब शुरू हुईं जब हिरन ने 2021 में खड़गपुर से विधानसभा चुनाव जीता. उन्होंने कहा, 'लगभग एक साल के अंदर, मुझे उनके किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते के बारे में सुनने को मिला. शुरू में, मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में यह गंभीर हो गया.'

Advertisement

उन्होंने दावा किया कि इस रिश्ते ने उन्हें बहुत परेशान किया, खासकर इसलिए क्योंकि, उनके अनुसार, वह महिला उनकी बेटी से सिर्फ दो साल बड़ी थी. अनिंदिता ने कहा, 'मेरे लिए इस तरह के रिश्ते को स्वीकार करना नामुमकिन था. यह मेरे मूल्यों के खिलाफ था, इसलिए मैंने 2022 से हीरान से अलग रहने का फैसला किया.'

अनिंदिता ने आगे आरोप लगाया कि इस दौरान हीरान कभी-कभी दावा करते थे कि रितिका गिरी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और इमोशनली दबाव डाल रही है. उन्होंने कहा, 'वह हमारी बेटी से मिलने आते थे और अलग-अलग कहानियां सुनाते थे. कभी कहते थे कि उसने सुसाइड की धमकी दी, कभी कहते थे कि वह उसे परेशान कर रही है. हमदर्दी के तौर पर और अपनी बेटी की खातिर हमने उन्हें कुछ समय के लिए वापस आकर हमारे साथ रहने दिया.'

उन्होंने यह भी कहा कि हिरन 2024 में अपनी बेटी के 18वें जन्मदिन के आसपास फिर से उनके साथ रहे, और परिवार इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ बैंकॉक भी गया था. हालांकि, अनिंदिता ने कहा कि जल्द ही उनके शक फिर से उभर आए, जिसे उन्होंने मजबूत गट फीलिंग और खड़गपुर की एक महिला से कथित तौर पर मिले फोन कॉल से और बल मिला, जिसने उन्हें इस रिश्ते के बारे में चेतावनी दी थी.

Advertisement

जब अनिंदिता से पूछा गया कि क्या वह हिरन के साथ फिर से मिलना चाहती हैं? इस पर अनिंदिता ने साफ कहा, 'यह सवाल ही नहीं उठता, और कहा कि उनकी प्राथमिकता उनकी बेटी की मानसिक शांति है. "मेरी बेटी खुद कहती है कि यह स्थिति बहुत टॉक्सिक हो गई है. हम सिर्फ मानसिक शांति चाहते हैं.'

उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि उन्हें बीजेपी विधायक को निशाना बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने प्लांट किया था. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि किसी को प्लांट किया गया है. सच्चाई सबके सामने है, और सबूत के तौर पर रितिका गिरी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया कि यह रिश्ता छिपा हुआ नहीं था.'

रितिका गिरी ने आरोपों का जवाब दिया

इस बीच रितिका गिरी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर मीडिया से इंटरव्यू न लेने का अनुरोध किया. जिसमें उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन के बाद मानसिक अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया. उसी बयान में उन्होंने अनिंदिता द्वारा किए गए कई दावों का जवाब दिया.

रितिका ने कहा कि उनकी उम्र के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है और पुष्टि की कि अनिंदिता को कानूनी तलाक का नोटिस भेजा गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह और हिरन पिछले पांच सालों से साथ थे और अनिंदिता को उनके रिश्ते के बारे में पता था. उन्होंने लिखा, 'मेरे सभी अकाउंट पब्लिक थे. कुछ भी छिपा नहीं था," और सवाल किया कि पहले आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई.'? रितिका ने उन दावों का खंडन करते हुए कि हिरन हाल ही में छह महीने तक अनिंदिता के साथ रह रहे थे.

Advertisement

रितिका ने यह भी पुष्टि की कि वह और हिरन पहले से ही शादीशुदा हैं और कहा कि शादी मानसिक संतुष्टि के लिए वाराणसी में रीति-रिवाजों के अनुसार पवित्र अग्नि की उपस्थिति में हुई थी. उन्होंने कहा, 'गंगा मां के सामने, पूरी पवित्रता के साथ, शादी संपन्न हुई. यह कोई लग्जरी शादी नहीं थी, न ही दिखावा, और कहा कि अनुष्ठान काशी विश्वनाथ धाम और वृंदावन से लाई गई चीजों से किए गए थे.'

हिरन चटर्जी की ने ये फोटो बाद में डिलीट कर दी

शादी की वैधता के बारे में सवालों का जवाब देते हुए रितिका ने लिखा, 'अगर किसी को लगता है कि यह अवैध है, तो मेरा एकमात्र अनुरोध है - कानूनी कदम उठाएं.'

शादी की फोटो डिलीट, एक्टर ने साधी चुप्पी

हिरन चटर्जी ने शुरू में अपने फेसबुक अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं जिससे शादी की पुष्टि होती दिख रही थी. तस्वीरों में हिरन अपनी दुल्हन मॉडल रितिका गिरी के साथ दिख रहे हैं. रितिका ने ट्रेडिशनल लाल बनारसी साड़ी पहनी हुई है, जबकि हीरान ने इस मौके पर पीला कुर्ता पहना था. हालांकि यह पोस्ट कुछ ही देर बाद डिलीट कर दी गई, जिससे कथित दूसरी शादी को लेकर विवाद और बढ़ गया. जहां अनिंदिता और रितिका दोनों ने अपनी-अपनी बात बताई है, वहीं हिरन चटर्जी ने अब तक इन आरोपों पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

---- समाप्त ----