विल स्मिथ पर लगाया यौन शोषण का आरोप, टूर मेंबर का दावा, नौकरी से निकाला

हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ पर जोसेफ ने 'प्रीडेटर बिहेवियर' और 'जोसेफ को आगे यौन शोषण के लिए जानबूझकर तैयार करने और ग्रूमिंग' करने का आरोप लगाया है. ये सब पिछले साल उनके टूर के दौरान हुआ. उन्होंने दावा किया कि मैनेजमेंट टीम के एक सदस्य ने उन्हें इस घटना के लिए 'शर्मिंदा' भी किया था.

कानूनी पचड़े में फंसे हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Photo: Reuters)
कानूनी पचड़े में फंसे हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Photo: Reuters)

हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ पर एक वायलिनिस्ट ने मुकदमा दायर किया है. शख्स ने स्मिथ पर आरोप लगाया है कि टूर के दौरान उसका यौन उत्पीड़न हुआ, जिसकी शिकायत करने के बाद उसे निकाल दिया गया. ब्रायन किंग जोसेफ नाम के वायलिनिस्ट ने विल स्मिथ और उनकी कंपनी ट्रेबॉल स्टूडियोज मैनेजमेंट पर गलत तरीके से नौकरी से निकालने का मुकदमा किया है. यह घटना मार्च में लास वेगास में स्मिथ के 'Based on a True Story 2025' टूर के दौरान हुई थी.

विल स्मिथ पर लगे बड़े आरोप

जोसेफ ने विल स्मिथ पर 'प्रीडेटर बिहेवियर' और 'जोसेफ को आगे यौन शोषण के लिए जानबूझकर तैयार करने और ग्रूमिंग' करने का आरोप लगाया है. ये सब पिछले साल उनके टूर के दौरान हुआ. USA Today की रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर को लॉस एंजिल्स कोर्ट में दायर सिविल शिकायत के अनुसार, संगीतकार ने दावा किया है कि स्मिथ की कंपनी ने उसके लिए एक होटल का कमरा बुक किया गया था. वह अपने होटल के कमरे में लौटा तो उसने पाया कि किसी ने कमरे में एंट्री की थी. कमरे में घुसपैठ करने वाले शख्स ने अपने पीछे एक सेक्शुअल मैसेज, वाइप्स, एक बीयर की बोतल, किसी और के नाम वाली HIV दवा और किसी के अस्पताल डिस्चार्ज पेपर छोड़ दिए थे. जोसेफ को एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, 'ब्रायन, मैं 5:30 से पहले वापस आऊंगा, सिर्फ हम दोनों (दिल बना हुआ), स्टोन एफ.' 

जोसेफ ने दावा किया कि उन्होंने इस स्थिति को होटल सिक्योरिटी और टूर मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया, लेकिन मैनेजमेंट ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद उन्हें निकाल दिया गया. हालांकि मैनेजमेंट ने उन्हें बताया कि टूर 'एक अलग दिशा में जा रहा है'. उन्होंने जोर दिया कि उनकी जगह जल्दी ही एक अन्य वायलिनिस्ट को नौकरी पर रख लिया गया, जिससे साबित होता है कि उन्हें 'बहाने से' नहीं निकाला गया था.

शिकायत के बाद जोसेफ को निकाला

शिकायत में कहा गया है कि विल स्मिथ ने नवंबर 2024 में जोसेफ को सैन डिएगो में एक शो के लिए हायर किया था और बाद में उन्हें अपने 2025 टूर में शामिल होने और अपने एल्बम पर बजाने के लिए इनवाइट किया. उन्होंने होटल सिक्योरिटी, विल स्मिथ के प्रतिनिधियों को सूचित किया और नॉन-इमरजेंसी पुलिस लाइन पर रिपोर्ट दर्ज की. उन्होंने दावा किया कि कुछ दिनों बाद मैनेजमेंट टीम के एक सदस्य ने उन्हें इस घटना के लिए 'शर्मिंदा' किया और बताया कि उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है.

वायलिनिस्ट की शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि विल स्मिथ नवंबर 2024 में मिलने के बाद से ही उनकी 'ग्रूमिंग और प्राइमिंग' कर रहे थे. उनका मकसद आगे चलकर जोसेफ का 'यौन शोषण' था. क्योंकि वे टूर से पहले के महीनों में 'अकेले ज्यादा समय बिताने लगे थे'. जोसेफ ने दावा किया कि एक्टर ने एक बार कहा था, 'तुम्हारे और मेरे बीच एक खास कनेक्शन है, जो मेरा किसी और के साथ नहीं है.'

शिकायत में जोसेफ दावा कर रहे हैं कि टर्मिनेशन के कारण उन्हें PTSD और आर्थिक नुकसान हुआ है. वे प्रतिशोध, गलत टर्मिनेशन और यौन उत्पीड़न के लिए मुकदमा कर रहे हैं, और मुआवजे की राशि जूरी द्वारा तय की जाए. विल स्मिथ की टीम ने इस नए मुकदमे की खबर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

---- समाप्त ----
