Russia-Ukraine War: देश को बचाते हुए 33 वर्षीय यूक्रेनियन एक्टर Pasha Lee की मौत, Irpin की बमबारी में गई जान

रूस और यूक्रेन (Russi Ukraine war) की जंग ने हजारों जिंदग‍ियां तबाह कर दी है. इस युद्ध ने यूक्रेन की आवाम पर गंभीर असर किया है. अब तक कई मासूम लोग मारे जा चुके हैं. यूक्रेन‍ियन एक्टर पाशा ली (Pasha Lee) भी अपने देश को बचाते हुए जान गंवा बैठे. रव‍िवार को ओडेसा इंटरनेशनल फ‍िल्म फेस्ट‍िवल (Odessa International Film Festival) में पाशा की मौत की जानकारी दी गई.

रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने पर एक्टर पाशा ने अपने एक्ट‍िंग कर‍ियर से किनारा कर लिया था. वे यूक्रेन की टेर‍िटोर‍ियल डिफेंस यून‍िट में शाम‍िल हो गए थे. 33 वर्षीय पाशा रूस के साथ जंग में अपने देश यूक्रेन को बचा रहे थे. वे फ्रंटलाइन में खड़े होकर सेना के निर्देशों का पालन कर रहे थे. इसी दौरान 6 मार्च को इरप‍िन में बमबारी के बीच पाशा की मौत हो गई.

इन फ‍िल्मों में किया काम

पाशा ली यूक्रेन के जाने-माने एक्टर थे. उन्होंने एक्ट‍िंग, डब‍िंग, सिंग‍िग और कंपोज‍िंग में नाम कमाया था. वे 'Koleso' थ‍िएटर का हिस्सा रह चुके हैं, साथ ही कई फिल्मों और कमर्श‍ियल्स में नजर आ चुके हैं. उन्होंने 'Shtolnya', 'Shadows of Unforgotten Ancestors', 'Zvychayna Sprava', 'The Fight Rules', 'Meeting of classmates' समेत अन्य फिल्मों में काम किया है.

पाशा ली की तरह ही कई अन्य सेलेब्स और आम जनता ने भी यूक्रेन को बचाने के लिए हथ‍ियार उठा लिए हैं. मह‍िलाओं और बच्चों को छोड़कर पुरुष अपने देश के लिए लड़ाई में शाम‍िल हो गए हैं. हजारों की तादाद में लोग अपने देश छोड़कर जा रहे हैं. वहीं कुछ लोग अपने देश यूक्रेन को बचाने के लिए वापस लौट रहे हैं.