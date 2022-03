Russia Ukraine War: 'नौकरी-पैसा सब छोड़कर लोग जा रहे' यूक्रेन में डाक्यूमेंट्री बनाने वाले हॉलीवुड एक्टर Sean Penn का छलका दर्द

रूस और यूक्रेन (Russia Ukraine War) में चल रहे युद्ध के बीच हॉलीवुड एक्टर Sean Penn ने दिलेरी दिखाई थी. एक्टर यूक्रेन में रूस के हमले पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे. एक्टर ने यूक्रेन में जंग के बीच रहकर वहां के हालात को नजदीक से देखा और जाना. बीते दिनों वे यूक्रेन से वापस आ गए. अब उन्होंने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के हालात को पेश किया है.

CNN के साथ बातचीत में Sean ने यूक्रेन में अपने अनुभव साझा किए हैं. थके हारे, बेचैन और अस्त-व्यस्त नजर आ रहे एक्टर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद‍िमीर जेलेंस्की की हिम्मत की खूब सराहना की. Sean ने कहा- 'हिम्मत और गर‍िमा के नजर‍िए से देखा जाए तो उनकी (व्लोद‍िमीर जेलेंस्की) मौजूदगी आज की मॉडर्न दुन‍िया में नई है....और एक व्यक्त‍ि के अंदर का प्रेम.'

बताते हुए भावुक हुए एक्टर

आंखों में आंसू लिए Sean ने आगे कहा- 'ये एक बेहद खास पल है. उन्होंने जिस तरीके से अपने देश को एकत्र‍ित किया है. और मुझे लगता है कि मिस्टर पुत‍िन ने उनके लिए ये रास्ता बनाया. मैं उनसे (व्लोद‍िमीर जेलेंस्की) अंतहीन प्रभाव‍ित हूं, उनके लिए और यूक्रेन के लिए डरता हूं.'

Sean ने यूक्रेन की आवाम का भी जिक्र किया जो अपना सबकुछ छोड़ अपने ही देश से जा रहे हैं. उन्होंने कहा- 'हजारों लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी और बैंक अकाउंट्स को छोड़कर जा रहे हैं और अब यही सच्चाई है.' एक्टर ने ये भी कहा- 'ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुत‍िन अभी जंग खत्म नहीं करने वाले हैं.'

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH