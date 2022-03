Russia-Ukraine War: यूक्रेन की मदद को आए Titanic एक्टर Leonardo Dicaprio, डोनेट किए 76 करोड़ रुपये

यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभाव‍ित किया है. लेक‍िन रूस जैसे विशाल देश के सामने यूक्रेन पूरी तरह चरमरा गया है. कई सेलेब्स यूक्रेन के सपोर्ट में अपनी आवाज उठा रहे हैं. इस बीच टाइटैन‍िक एक्टर लियोनार्डो ड‍िकैप्र‍ियो यूक्रेन की मदद को सामने आए हैं.

लियोनार्डो डिकैप्र‍ियो ने 10 मिल‍ियन यूएस डॉलर्स (भारतीय करेंसी के मुताब‍िक 76,88,95,000 यान‍ि लगभग 76 करोड़ रुपये) डोनेट किए हैं. उनकी ये आर्थ‍िक मदद मुसीबत के समय यूक्रेन के लिए बड़ी सहायता है.

His maternal grandmother was a native of Odessa, Ukraine! pic.twitter.com/7ME5aUAiQu