नहीं रहीं द लायन किंग फेम एक्ट्रेस इमानी, बॉयफ्रेंड पर मर्डर का शक, चाकू से किया वार

लायन किंग में यंग नाला का किरदार निभाने वाली इमानी दिया स्मिथ की 25 साल की उम्र में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. न्यू जर्सी में हुई इस घटना में बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि इमानी पर बॉयफ्रेंड ने चाकू से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया.

बॉयफ्रेंड ने की इमानी दिया स्मिथ की हत्या? (Photo: Website @Gofundme)
द लायन किंग फिल्म फेम इमानी दिया स्मिथ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वो 25 साल की थीं. इमानी ने द लॉयन किंग में यंग नाला का किरदार निभाया था. रविवार को अमेरिका के इमरजेंसी नंबर 911 पर मिली जानकारी के मुताबिक, इमानी के शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया था. ये घटना रविवार,  21 दिसंबर की बताई जा रही है. इमानी की हत्या का आरोप उनके बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी. जैक्सन-स्मॉल पर लगा है. 

चाइल्ड एक्ट्रेस की मौत के बाद अकेले पड़ा परिवार

इमानी का एक 3 साल का बेटा भी है, जो उनकी मौत के बाद अपनी मौसी के पास है. वो अपने परिवार को संभालने वाली इकलौती शख्स थीं. इमानी के जाने के बाद उनके माता-पिता और बेटा अकेले रह गए हैं. उनके लिए रिश्तेदारों ने फंड रेजर भी शुरू किया है. 

इमानी न्यू जर्सी के एडिसन में स्थिथ अपने घर में रहती थीं. पुलिस को वो इसी घर में घायल हालत में मिलीं. उनकी बॉडी पर कई बार चाकू से किए हमलों के निशान थे. मिडलसेक्स काउंटी प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की 23 दिसंबर को रिलीज की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इमानी को न्यू ब्रंसविक के रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई थी. 

बॉयफ्रेंड पर लगा हत्या का आरोप

रिपोर्ट्स कहती हैं कि, 21 दिसंबर को सुबह 9:18 बजे पुलिस को 911 कॉल मिली, जिसमें चाकू से हमला होने की सूचना दी गई थी. जांच के बाद पुलिस ने इमानी के 35 साल के बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी. जैक्सन-स्मॉल को गिरफ्तार कर लिया. उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर, सेकंड-डिग्री में बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डालने, थर्ड-डिग्री में गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने, और फोर्थ-डिग्री में अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं.

वैरायटी की खबर कहती है कि- स्मिथ और जैक्सन-स्मॉल एक-दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए ये कोई अचानक हुई हिंसा की घटना नहीं थी. 

मदद को आगे आए लोग

दिवंगत एक्ट्रेस की मौसी कीरा हेल्पर के शुरू किए गए GoFundMe पेज के मुताबिक, इमानी अपने पीछे अपना तीन साल का बेटा, माता-पिता मोनिक रैंस-हेल्पर और रॉनी हेल्पर, और दो भाई-बहन छोड़ गई हैं.

फंडरेजर में उनकी मौसी ने लिखा कि उनकी भांजी को- उसके बॉयफ्रेंड ने बेवजह मार डाला. कैप्शन में आगे लिखा गया- इमानी की पूरी जिंदगी उसके सामने थी. वो जिंदादिल, प्यार करने वाली और बेहद टैलेंटेड इंसान थी. वो एक सच्ची ‘ट्रिपल-थ्रेट’ परफॉर्मर थी. उसने डिज्नी के लायन किंग में ब्रॉडवे पर यंग नाला की भूमिका निभाई थी, जो उस खुशी, क्रिएटीविटी और रोशनी को दर्शाता है, जो वो दुनिया में फैलाती थी.

ये फंडरेजर इमानी के माता-पिता, मोनिक रैंस-हेल्पर और रॉनी हेल्पर की मदद के लिए बनाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार तक इस कैंपेन में 46,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा जुटाए जा चुके थे.

---- समाप्त ----
