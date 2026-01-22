scorecardresearch
 
ऑस्कर नॉमिनेशन में 'सिनर्स' ने रचा इतिहास, हॉलीवुड की 'टाइटैनिक' का भी तोड़ा रिकॉर्ड

'ऑस्कर' में एक लंबे समय बाद कोई बड़ा रिकॉर्ड टूटा है. साल 2025 की 'सिनर्स' ने ऑस्कर नॉमिनेशन में 29 साल पुरानी 'टाइटैनिक' और 10 साल पहले आई 'ला ला लैंड' का रिकॉर्ड तोड़ा है. 'सिनर्स' को सबसे ज्यादा कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है.

हॉलीवुड फिल्म 'सिनर्स'

साल 2025 में थिएटर्स के अंदर एक ऐसी फिल्म लगी थी, जिसने लोगों को एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जो आज भी भुलाए नहीं भूलता है. मार्वेल की 'ब्लैक पैंथर' बनाने वाले डायरेक्टर रयान कूगलर अपनी फिल्म 'सिनर्स' लेकर आए, जिसने एक ऐसे ब्रह्मांड को हमारे सामने पेश किया जो हर फिल्मी लवर के दिलों में हमेशा के लिए बस गया. 

ऑस्कर नॉमिनेशन में 'सिनर्स' का जलवा

रयान कूगलर की 'सिनर्स' ने पिछले साल कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. फिर इसने कई अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए. गुरुवार 22 जनवरी के दिन ऑस्कर 2026 के नॉमिनेश की पूरी लिस्ट सामने आई, जिसमें सिर्फ 'सिनर्स' का ही जलवा दिखा. 

'सिनर्स' ने लगभग 16 ऑस्कर कैटेगरी में अपनी जगह बनाई. इसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी जैसे अवॉर्ड नॉमिनेशन कैटेगरी भी शामिल हैं. 'सिनर्स' ने ऐसा कारनामा करके हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं. 29 साल पहले आई 'टाइटैनिक' और 10 साल पहले आई 'ला ला लैंड' को 'सिनर्स' ने पछाड़ा है. 'सिनर्स' के बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो की 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में जगह मिली है. 

यहां देखें 'सिनर्स' के नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट

बेस्ट पिक्चर

बेस्ट एक्टर- माइकल बी जॉर्डन

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- डेलरोय लिंडो

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- वुन्मी मोसाकु 

बेस्ट डायरेक्टर- रायन कूगलर

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट

बेस्ट कास्टिंग

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

बेस्ट एडिटिंग 

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग- आई लाइड टू यू

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

बेस्ट साउंड

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन

क्या है ऑस्कर नॉमिनेटेड 'सिनर्स' की कहानी?

रयान कूगलर की फिल्म 'सिनर्स' एक ऐसी हॉरर-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सुपरनैचुरल शैतानों का भौकाल नजर आता है. इसकी कहानी जुड़वा भाइयों की है, जो अपने गांव लौटते हैं. वहां अपने कजिन से मिलते हैं, जो एक ब्लू म्यूजिक सिंगर और गिटारिस्ट है. दोनों भाई एक क्लब खोलना चाहते हैं, जहां लोग आकर नाचे-गाएं और खाने-पीने के मजे लूटें. इसमें वो अपने साथ कई और कलाकारों को शामिल करते हैं.

एक दिन वो उस क्लब में पार्टी रखते हैं जहां पूरा गांव आता है. लेकिन उस पार्टी में एक वैम्पायर की भी एंट्री होती है जो ब्लू म्यूजिक सिंगर के गाने से इंप्रेस होता है. उसे पाने की चाह में वो पूरी पार्टी में मौजूद लोगों को अपने जैसा वैम्पायर बना देता है. इसमें जुड़वा भाइयों में से एक भाई भी होता है, जो वैम्पायर जैसा बन जाता है. दूसरे भाई को अपने सिंगर कजिन की रक्षा करनी होती है. इसमें बहुत सारा एक्शन, ड्रामा और म्यूजिक का जबरदस्त तड़का लगाया जाता है, जो देखने में काफी शानदार है. 

---- समाप्त ----
