ड्रामा, राजनीति और हाइप… फिर भी नहीं चली 'मेलानिया'! बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी फिल्म

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री भारी बजट और प्रमोशन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर धराशाई हो गई. इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़े बुरी तरह निराश करने वाले रहे. इतना ही नहीं फिल्म को क्रिटिक्स से भी निगेटिव रिव्यू मिले.

बॉक्स ऑफिस पर धराशाई 'मेलानिया' Photo: AP Photo/Evan Vucci
बॉक्स ऑफिस पर धराशाई 'मेलानिया' Photo: AP Photo/Evan Vucci

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया की जिंदगी पर बनी मोस्ट-पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री 'मेलानिया' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लेकिन बावजूद इसके कि फिल्म को खूब हाइप मिला, इसे दर्शक मिलते नहीं दिख रहे हैं. 30 जनवरी को यूके में जोर शोर से रिलीज हुई 'मेलानिया' के साथ खूब ड्रामा, सुर्खियां और राजनीतिक शोर जुड़ा हुआ था. लेकिन जो एक चीज इस फिल्म को नहीं मिली, वो है- जबरदस्त बॉक्स ऑफिस के आंकड़े.

जोरदार प्रचार, फीकी शुरुआत

कई हफ्तों की मीडिया चर्चा और विवाद के बावजूद, ये फिल्म चुपचाप ब्रिटेन के सिनेमाघरों में आई और उतनी ही जल्दी लोगों की नजरों से उतर भी गई.

द स्टेट्समैन की रिपोर्ट कहती है कि, यूके में अपने पहले वीकेंड पर ‘मेलानिया’ बॉक्स ऑफिस चार्ट में सिर्फ 29वें नंबर पर खुली. ये कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है जिस पर गर्व किया जाए. फिल्म ने 155 सिनेमाघरों में कुल 32,974 पाउंड यानी 40 लाख 47 हजार के आसपास कमाई की. अगर हर स्क्रीन के आंकड़ों के हिसाब से जोड़ा जाए तो औसतन 212.80 पाउंड्स यानी महज 26 हजार रुपये के आसपास. बॉक्स ऑफिस की भाषा में ये बहुत ही छोटी रकम है.

ये आंकड़े इसलिए चौंकाने वाले थे क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन ने इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के लिए लगभग 75 मिलियन डॉलर (6 अरब 77 करोड़ 17 लाख 88 हजार 910) खर्च किए थे. उस तुलना में यूके की कमाई बेहद कम लगती है. फिर भी, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि हालात उतने खराब नहीं थे जितना अंदेशा था.

फिल्म का रिव्यू करने के लिए लगी थी भीड़

दरअसल, अमेजन ने रिलीज से पहले क्रिटिक्स को फिल्म नहीं दिखाई. इससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई. शुक्रवार को सिर्फ यूके में ही पत्रकार सिनेमाघरों की ओर दौड़ पड़े ये देखने के लिए कि फिल्म की रिलीज से पहले, इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई. नतीजा ये हुआ कि फिल्म को लेकर नोट्स  तो बहुत बने, लेकिन आम दर्शक बहुत कम आए.

अमेरिका में थोड़ा बेहतर, फिर भी हिट नहीं

अमेरिका में फिल्म का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन वहां भी ये खास कमाल नहीं दिखा पाई. यूएस में ‘मेलानिया’ ने पहले दिन 1,778 सिनेमाघरों से 2.9 मिलियन  डॉलर (26 करोड़ 18 लाख 71 हजार 450) ही कमाए. ये शुरुआती अनुमानों से ज्यादा था, लेकिन बड़ी तस्वीर नहीं बदली. जल्द ही ये फिल्म एक अपने कम्पेटिटर्स से पीछे रह गई.

मेलानिया को जिस फिल्म में पछाड़ा वो फिल्म न तो राजनीतिक थी और न ही ग्लैमरस बल्कि वो एक डरावनी फिल्म थी. यूट्यूबर मार्क फिशबाख की स्वतंत्र रूप से बनी हॉरर फिल्म ‘आयरन लंग’ ने सबको चौंका दिया. सिर्फ 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय करंसी के मुताबिक लगभग 27 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 21 मिलियन डॉलर (1 अरब 89 करोड़ 64 लाख 26 हजार रुपये) कमा लिए हैं.

इस फिल्म ने पछाड़ा

यूके में ‘आयरन लंग’ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 4 पर रही और उसने जेसन स्टेथम की एक्शन फिल्म ‘शेल्टर’ को भी थोड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया.

यूके बॉक्स ऑफिस में सबसे ऊपर रही ‘हैमनेट’, जो क्लोई झाओ की इमोशनल और ऑस्कर-नामिनेटेड ड्रामा फिल्म है. इसने पिछले हफ्ते 1.4 मिलियन पाउंड (17 करोड़ 17 लाख 72 हजार 720) कमाए और अब तक कुल 14.8 मिलियन पाउंड (1 अरब 81 करोड़ 62 लाख 14 हजार 560) की कमाई कर चुकी है.

इन सबके मुकाबले ‘मेलानिया’ का असर लगभग न के बराबर रहा. ये डॉक्यूमेंट्री जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण से पहले के 20 दिनों पर फोकस्ड है. क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद नहीं किया है. ज्यादातर रिव्यूज निगेटिव हैं और रिव्यू प्लेटफॉर्म्स पर इसकी रेटिंग सिर्फ 10 प्रतिशत है. क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म में सिर्फ ट्रंप की ब्रांडिंग की गई है, जो कि सच्चाई से कोसो दूर है. 

---- समाप्त ----
