शायद मेरा प्राइवेट पार्ट देखा है... किम के रियलिटी शो में बॉयफ्रेंड ने क्यों कहा?

हॉलीवुड की रियलिटी टीवी स्टार किम कर्दाशियां (Kim Kardashian) अपने नए बॉयफ्रेंड पीट डेविडसन (Pete Davidson) को अपने शो में लेकर वाली हैं. 41 साल की किम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी पर बने रियलिटी शो 'The Kardashians' में नजर आती हैं. इस शो का पहला सीजन हाल ही में खत्म हुआ है. ऐसे में किम कर्दाशियां ने हिंट दिया है कि उनके बॉयफ्रेंड पीट शो के दूसरे सीजन में नजर आ सकते हैं.

अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर किम ने किया मजाक

रियलिटी शो 'The Kardashians' के फिनाले में पीट डेविडसन को कैमरा के पीछे बात करते हुए सुना गया. इस एपिसोड में किम को पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा गया. इस सीन में किम, पीट को अपनी क्रू मेंबर पैक्सी (Paxy) से मिलने के लिए बुलाती हैं. साथ ही वह अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर भी मजाक करती नजर आईं.

वीडियो में किम, बॉयफ्रेंड पीट डेविडसन से कहती हैं, 'इधर आओ, तुम्हें पैक्सी से मिलना ही होगा. पैक्सी ने मेरे साथ Keeping Up With the Kardashians में 14 साल बतौर ऑडियो काम किया है. ये मेरे बारे में सबकुछ जानती है.' आगे किम ने कहा, 'इन्होंने शायद मेरा प्राइवेट पार्ट भी देखा है.' इसपर पीट कहते हैं, 'मुझसे भी ज्यादा.' तब किम सफाई देते हुए कहती हैं, 'नहीं तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन शायद इन्होंने देखा है.'

किम और पीट के बीच की बात सुनते हुए पैक्सी हंस पड़ती हैं. वह कहती हैं, 'मैंने उनका प्राइवेट पार्ट नहीं देखा है. मैंने शुरुआत भी नहीं की है.' इसपर किम जवाब देती हैं, 'हम वहां तक भी जाएंगे. यह समय है आपके लिए खुद को मेरे प्राइवेट पार्ट को देखने के लिए तैयार करने का. आप वैसे इंटरनेट पर देख सकते हो. मैं बस मजाक कर रही हूं.'

इससे माना जा रहा है कि रियलिटी शो The Kardashians के दूसरे सीजन में एंट्री कर सकते हैं. पहले सीजन में भले ही पीट डेविडसन नजर आ आए हों. लेकिन किम कर्दाशियां के परिवार को वह पसंद जरूर आ गए हैं. शो पर किम की बहन क्लोई ने पीट की तारीफ भी की थी. उन्होंने कहा था कि किम बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले इंसान हैं. उनके साथ किम की जिंदगी ड्रामा से दूर और आसान हो गई है, जो अच्छी बात है.