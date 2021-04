मां बनने के बाद केटी पेरी ने छोड़ पैरों को शेव करना, शेयर की मजेदार तस्वीर

हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो अमेर‍िकन आइडल में एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस ने केटी को बेहद प्रभाव‍ित किया. कंटेस्टेंट की प्रशंसा में केटी ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनका ये बयान अब वायरल हो रहा है. उन्होंने बातों ही बातों में यह बता दिया कि बच्चे के जन्म के बाद से ही उन्होंने अपने पैरों की शेव‍िंग नहीं की है.

अमेर‍िकन आइडल में कंटेस्टेंट की तारीफ में केटी ने कहा- 'एक नई मां होने के नाते, मेरे पास खुद के लिए ज्यादा समय नहीं होता तो मैंने पैरों को शेव करना छोड़ दिया है. पर जब आपने गाना गाया तो मेरे पैरों के बाल डेढ़ इंच खड़े हो गए. पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई'. अपने पैरों की शेव‍िंग छोड़ने वाली बात को साबित करने के लिए केटी ने अपने पैर भी दिखाए. उन्होंने टेबल पर पैर रखते हुए को-जजेज को कहा- 'छूना मत'.

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ