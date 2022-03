Elon Musk की गर्लफ्रेंड Grimes का अफेयर, दूसरा बच्चा होने के बाद हो गए अलग

टेस्ला के फाउंडर Elon Musk और सिंगर Grimes एक बार फिर अलग हो गए हैं. दोनों ने दिसंबर 2021 में सरोगेसी की मदद से बेटी का स्वागत किया गया था. अब Grimes ने ट्वीट कर बताया है कि वह और Elon साथ नहीं हैं. Grimes ने कहा कि दोनों एक बार फिर से अलग हो गए हैं.

Grimes और Elon का फिर हुआ ब्रेकअप

Elon Musk और Grimes ने एक दूसरे को 2018 में डेट करना शुरू किया था. दोनों ने 2020 में बेटे X Æ A-Xii का स्वागत किया. इसके बाद सितम्बर 2021 में दोनों के अलग होने की खबर आई थी. वैनिटी फेयर मैगजीन के अप्रैल इश्यू के लिए इंटरव्यू देते हुए Grimes ने खुलासा किया था कि उन्होंने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. साथ ही बताया था कि वह और Elon एक बार फिर साथ हैं. हालांकि अब दोनों के रास्ते फिर से अलग जो गए हैं.

अब वैनिटी फेयर के आर्टिकल के बारे में बात करते हुए Grimes ने बताया है कि वह और Elon Musk साथ नहीं हैं. Grimes ने ट्वीट किया, मैं और इस आर्टिकल के लिखे जाने के बाद से अब एक बार फिर अलग हो गए हैं. लेकिन वह मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरी जिंदगी का प्यार भी हैं. मेरी जिंदगी और आर्ट अब हमेशा के लिए द मिशन को समर्पित है.' इसके साथ ही उन्होंने द मिशन का मतलब भी बताया है.

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique - peace out