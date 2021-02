ट्रंप ने Twitter पर जिस मॉडल को किया था ब्लॉक, उसे फॉलो कर रहे जो बाइडेन, लेकिन आया ट्विस्ट

हॉलीवुड सिंगर जॉन लेजेंड की पत्नी और मशहूर मॉडल Chrissy Teigen को अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है. ऐसा पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति (Potus) ने ट्विटर पर क्रिसी को अनफॉलो किया है. हालांकि इस बार क्रिसी ने खुद ही राष्ट्रपति से ऐसा करने के लिए कहा था. मंगलवार को कि‍सी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से ट्विटर पर एक अनोखी रिक्वेस्ट की थी.

क्रिसी ने की थी बाइडन ने विनती

क्रिसी ने एक ट्वीट के जरिए जो बाइडन से कहा था कि वह मॉडल को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से अनफॉलो कर दें. क्रिसी ने ट्वीट किया, ''जबसे Potus ने मुझे फॉलो किया है मैंनेे कुछ ही ट्वीट किए हैं. लेकिन अगर मुझे मेरी तरह ट्वीट करने हैं तो मुझे आपसे विनती करनी होगी कि कृपया आप मुझे अनफॉलो कर दें. इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये बस मेरी विनती है.''

I have tweeted a handful of times since my treasured @POTUS following. In order for me to flourish as me, I must ask you to please lord unfollow me. I love you!!! It’s not you it’s me!!!!