नहीं रहीं लेजेंडरी एक्ट्रेस कैथरीन ओ'हारा, 71 की उम्र छोड़ी दुनिया, नम हुईं सेलेब्स की आंखें

हॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस कैथरीन ओ'हारा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है. खबरों के मुताबिक, ओ'हारा के एजेंट ने बताया कि शुक्रवार, 30 जनवरी को एक्ट्रेस ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर बीमारी से जूझने के बाद आखिरी सांस ली. कैथरीन को अपने कॉमेडी रोल्स के लिए जाना जाता था. हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक 'होम अलोन' में उन्होंने केट मकैलिस्टर का रोल निभाया था, जो परिवार संग छुट्टियों पर जाते हुए अपने 8 साल के बेटे केविन को घर पर ही भूल जाती है. इसके अलावा एक्ट्रेस को 'बीटलजूस' फिल्मों में अपने बढ़िया काम और कॉमेडी सीरीज 'शिट्स क्रीक' में अपने रोल मोइरा रोज के लिए भी सराहना मिली.

नहीं रहीं कैथरीन ओ'हारा

कैथरीन ओ'हारा के यूं अचानक दुनिया छोड़ देने से फैंस दुखी हैं. साथ ही हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके साथी कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया. सभी ने उन्हें 'एक अद्भुत व्यक्ति, कलाकार और सहयोगी' के रूप में याद किया. हाल ही में कैथरीन को एमी विनिंग कॉमेडी सीरीज 'द स्टूडियो' और एचबीओ की सीरीज 'द लास्ट ऑफ अस' में देखा गया था. ओ'हारा ने अपने करियर में दो बार चमत्कार किया और सिनेमाई भूमिकाओं के साथ अमिट छाप छोड़ी.

आलिया भट्ट ने दी श्रद्धांजलि (Photo: Screengrab)

करीना कपूर ने दी श्रद्धांजलि (Photo: Screengrab)

हॉलीवुड से बॉलीवुड तक सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

1988 की डरावनी स्टायरिकल फिल्म 'बीटलजूस' में उन्होंने डेलिया डीट्ज का किरदार निभाया, जो अपने वश में किए हुए मेहमानों को डे-ओ (बनाना बोट सॉन्ग) का गाने को कहती और नचाती है. इसके दो साल बाद, फिल्म 'होम अलोन' में उनकी घबराहट भरी चीख 'केविन!' आज भी फैंस को याद है. बेटे केविन का नाम लेते हुए कैथरीन ओ'हारा का किरदार तब चिल्लाता है जब उसे एहसास होता है कि उनका शरारती आठ साल का बेटा क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान घर पर छूट गया है. यह पिक्चर के सबसे यादगार पलों में से एक था. 'होम अलोन', अब तक की सबसे सफल कॉमेडी फिल्मों में से एक है.

'होम अलोन' एक्टर मैकाले कल्किन ने कैथरीन संग अपनी फिल्म से और एक हाल के सालों में खींची फोटो शेयर की है. उन्होंने मैसेज लिखा, 'मामा. मुझे लगा था हमारे पास समय है. मुझे और चाहिए था. मैं तुम्हारे बगल में कुर्सी पर बैठना चाहता था. मैंने तुम्हें सुना. लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था. मैं तुमसे प्यार करता हूं. बाद में मिलते हैं.'

शिट्स क्रीक से बनी थीं आइकन

कैथरीन ओ'हारा, कोविड महामारी के दौरान अपनी सुपरहिट कॉमेडी सीरीज 'शिट्स क्रीक' से यूथ आइकन बन गई थीं. यह फिश-आउट-ऑफ-वाटर कॉमेडी शो अमीर रोज परिवार की कहानी थी, जो अचानक अपना पैसा और महल खो देते हैं और एक छोटे-से शहर के गंदे-मंडे मोटल में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे उन्होंने मजाक में खरीदा था. ओ'हारा का किरदार मोइरा, खास रूप से आकर्षक था. इसमें उनका तेजी से बदलता एक्सेंट, अजब-गजब फैशन सेंस और शानदार वन-लाइनर्स थे.

इस शो के लिए एक्ट्रेस को एमी अवॉर्ड फॉर एक्ट्रेस इन ए कॉमेडी मिला था. ऐसे में ओ'हारा ने अपने साथी कलाकार यूजीन और डैन लेवी को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने उन्हें 'पूरी तरह से अपने बेतुके स्वभाव में रहने का मौका दिया'. डैन लेवी ने इस सीरीज में एक्ट्रेस के बेटे डेविड का किरदार निभाया था. उन्होंने ओ'हारा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'कैथरीन ओ'हारा की प्रतिभा की गर्म चमक में नाचना एक उपहार था. मेरे पिता के साथ 50 साल से अधिक सहयोग करने के बाद, कैथरीन मेरे परिवार में आने से पहले ही विस्तारित परिवार थी. उनके बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है. मैं उनके साथ बिताए हर मजेदार पल को संजोकर रखूंगा.'

कैथरीन ओ'हारा के निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर, आलिया भट्ट, इलियाना डिक्रूज और बिपाशा बसु ने भी दुख व्यक्त किया है. हॉलीवुड के लेजेंडरी स्टार मेरिल स्तरीप, माइकल कीटन और पेड्रो पास्कल ने भी उन्हें याद किया. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें 'कनाडा का लेजेंड' बताया. कैथरीन निधन के बाद अपने पीछे अपने पति बो वेल्च और डॉ बेटों मैथ्यू और ल्यूक को छोड़ गई हैं.

