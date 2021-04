ब्रिटनी स्पीयर्स ने बोरियत से बचने के लिए फैशन का लिया सहारा, यलो बिकिनी में किया डांस

अमेर‍िकन सिंगरऔर पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स पिछले कुछ समय से अपनी डॉक्यूमेंट्री 'Framing Britney Spears' को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री पर नाराजगी जताई, जिसके बाद फैंस उनका हालचाल जानने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए. ब्रिटनी ने फैंस को अपनी सलामती के बारे में बताया और अब उनका एक और वीड‍ियो उनके हैप्पी मूड का सबूत दे रहा है. ब्रिटनी ने अपने फैशन को फ्लॉन्ट करते हुए एक मजेदार वीड‍ियो साझा किया है.

इस वीड‍ियो को शेयर करते हुए ब्रिटनी ने लिखा- 'इस बार मुझे मेरा लेस और लेदर कैटसूट मिला...मैंने इन्हें कभी पहना नहीं है क्योंक‍ि...कहां पहनती इसे लेक‍िन इन्हें पहनना मजेदार है...जैसा कि मैंने कहा...मैं बोर हो चुकी हूं!!!फैशन के नाम'. वीड‍ियो में ब्रिटनी अलग-अलग कपड़ों में अपना जलवा दिखाती नजर आ रही हैं. सबसे पहले फ्लावर प्र‍िंटेड ग्रीन ड्रेस फिर ब्लैक स्क‍िनटाइट सूट, इसके बाद यलो बिकिनी और फिर लास्ट में पिंक फर ट्रॉप एंड ब्लैक स्कर्ट में ब्रिटनी कपड़े पहन साउथ कोर‍ियन सिंगर बैंड Blackpink के गाने पर डांस करती नजर आईं.

I found my lace and leather catsuit this time .... I’ve never worn it out anywhere cause well …. where could I wear it but it’s fun to hang out in 😂🤭🤷🏼‍♀️ ???? Like I said before …. I’m bored !!!! Here’s to fashion 👗👙✨ !!!! pic.twitter.com/HY2HALLYlq