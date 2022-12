'अवतार 2' 300 करोड़ कमा कर भी नहीं तोड़ पाई 'अवेंजर्स एंडगेम' का रिकॉर्ड, बाल-बाल बची 'दंगल 2'

सिनेमा के इतिहास में दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म 'अवतार' बनाने वाले जेम्स कैमरून, अब इसके सीक्वल से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. कैमरून की 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' यानी 'अवतार 2'16 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और इंडिया में इसने पहले ही दिन 40 करोड़ से ज्यादा कमा कर शानदार शुरुआत की.

रिलीज के 15 दिन बाद 'अवतार 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. कैमरून की फिल्म ने जिस स्पीड से ये जोरदार कमाई की है वो बहुत कमाल है. इसकी जोरदार स्पीड से जहां बॉलीवुड का एक रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा है, वहीं इंडिया में हॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म 'अवेंजर्स: एंडगेम' का रिकॉर्ड अभी भी जोरदार है.

तीसरे शुक्रवार शानदार कमाई

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'अवतार 2' का कलेक्शन लगातार तेजी से बढ़ रहा है. थिएटर्स में अपने तीसरे शुक्रवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दहाई का आंकड़ा पार किया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 15वें दिन यानी शुक्रवार को 'अवतार 2' ने 10.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही 15 दिन में फिल्म की कमाई 300 करोड़ के पार चली गई है. इंडिया में अभी तक 'अवतार 2' का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 304 करोड़ हो चुका है.

'अवेंजर्स: एंडगेम' का एक रिकॉर्ड बचा, लेकिन बड़ा रिकॉर्ड टूटना तय

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की 'अवेंजर्स: एंडगेम' है. ये पहली हॉलीवुड फिल्म भी है जिसने इंडिया में 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. लेकिन 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 'अवेंजर्स: एंडगेम' ने 10 दिन का वक्त लिया था, जबकि 'अवतार 2' ने 15 दिन लिए हैं.

यानी इस बड़े बॉक्स ऑफिस पड़ाव तक सबसे जल्दी पहुंचने वाली हॉलीवुड फिल्मों में 'अवेंजर्स: एंडगेम' अभी भी सबसे आगे है. लेकिन जल्द ही 'अवतार 2' इंडिया में सबसे कमाऊ हॉलीवुड फिल्म बनने को तैयार है. इंडिया में टॉप 5 हॉलीवुड फिल्में कुछ इस तरह हैं:

1. अवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame) - 373 करोड़ रुपये

2. अवतार 2 (Avatar: The Way Of Water) - 304 करोड़ रुपये* (अभी थिएटर्स में)

3. अवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर (Avengers: Infinity War) - 227.30 करोड़ रुपये

4. स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) - 219 करोड़ रुपये

5. द जंगल बुक (The Jungle Book) - 188 करोड़ रुपये

'अवतार 2' की स्पीड से बाल बाल बचा बॉलीवुड

अभी तक 4 इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की फिल्मों ने देश में 300 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्में दी हैं. लेकिन एक अकेली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही है जिसकी फिल्म ने किसी हॉलीवुड फिल्म से स्लो 300 करोड़ कमाए हैं. बॉलीवुड की सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म, आमिर खान की 'दंगल' है जिसे ये पड़ाव पार करने में 13 दिन लगे थे. 10 दिन में 300 करोड़ कमाने वाली 'अवेंजर्स: एंडगेम' ने इससे ज्यादा तेज कमाई की थी. लेकिन 'अवतार 2' से 'दंगल' का रिकॉर्ड टूटने से बच गया है.

साउथ की इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया में सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली दोनों फिल्में 'बाहुबली 2' और RRR, तेलुगू इंडस्ट्री की हैं. दोनों फिल्मों को 300 करोड़ पार करने में सिर्फ 3 दिन लगे थे और दोनों ही एसएस राजामौली की फिल्में हैं. कन्नड़ इंडस्ट्री की धमाकेदार फिल्म, यश स्टारर 'KGF चैप्टर 2' ने 4 दिन में 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. जबकि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के पास सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म रजनीकांत की '2.0' है, जिसे 10 दिन लगे थे.

इंडिया में साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म

2022 में इंडियन बॉक्स ऑफिस का हाल, कोरोना के पहले वाले समय के मुकाबले थोडा फीका ही रहा है. लेकिन तमिल, तेलुगू और कन्नड़ फिल्मों ने फिल्म बिजनेस को संभाले रखा. अब हॉलीवुड ने भी 'अवतार 2' से अपना योगदान दे दिया है. जेम्स कैमरून की फिल्म, इंडिया में इस साल सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गई है. उम्मीद है कि बिजनेस खत्म करने तक 'अवतार 2', इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2022 की तीसरी टॉप फिल्म बन जाएगी. इंडिया में 2022 की टॉप 5 फिल्में इस तरह हैं:

1. KGF चैप्टर 2 - 950 करोड़ रुपये से ज्यादा

2. RRR - 900 करोड़ से ज्यादा

3. कांतारा - 345 करोड़ से ज्यादा

4. अवतार 2 - 304 करोड़* (अभी थिएटर्स में)

5. ब्रह्मस्त्र पार्ट 1- 269 करोड़ से ज्यादा

13 साल पहले जब जेम्स कैमरून की 'अवतार' इंडिया में रिलीज हुई थी, तो फिल्म ने इंडिया में जोरदार कमाई की थी. कैमरून के काल्पनिक संसार, पंडोरा को लेकर इंडियन जनता में भी काफी क्रेज है, जिसका असर 'अवतार 2' के बॉक्स ऑफिस कल्केशन पर दिख रहा है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म इंडिया में 400 करोड़ का आंकड़ा छू पाती है या नहीं.