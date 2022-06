मानहानि केस करने के बाद Amber Heard का वीडियो लीक, एक्ट्रेस को करती दिखीं KISS

हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के चर्चे दोनों के मानहानि का मुकदमा लड़ने के बाद से हो रहे हैं. जॉनी ने अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड पर 50 मिलियन डॉलर का मानहानि का मुकदमा ठोका था. जॉनी का कहना था कि एम्बर ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को घरेलू हिंसा का सर्वाइवर बताया, इससे जॉनी को मानहानि हुई. छह हफ्तों तक चले इस केस में जॉनी को जीत हासिल हुई.

वायरल हो रहा एम्बर हर्ड का वीडियो

अब इस मुकदमे के खत्म होने के बाद एम्बर हर्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है. खबर है कि इस वीडियो में एम्बर को एक्ट्रेस Cara Delevingne के साथ देखा जा सकता है. दोनों एक्ट्रेसेज एक बिल्डिंग की लिफ्ट में एक दूसरे को Kiss करती नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. इससे पहले एम्बर को इसी लिफ्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क और हॉलीवुड एक्टर जेम्स फ्रैंको के साथ देखा गया था.

.@realamberheard you stated you never cheated on .@johndeppchris well here’s pics with @Caradelevingne in 2016 pic.twitter.com/J66BFDCf7u