'बॉलीवुड में फैमिली मर गई है', जरीना वहाब ने किया साउथ का रुख, प्रभास संग की फिल्म

कई मशहूर एक्टर्स की तरह बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस जरीना वहाब ने भी अपना रुख साउथ सिनेमा की ओर कर लिया है. जरीना को भले ही बॉलीवुड में अपने साथ की एक्ट्रेसेज जैसा स्टारडम नहीं मिला लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बखूबी बनाई है. वो जल्द ही प्रभास की राजा साब फिल्म में नजर आएंगी. फिल्म के एक इवेंट में जरीना ने साउथ और बॉलीवुड के फर्क के बारे में बात की.

जरीना ने बताया बड़ा फर्क

पिछले करीब पांच दशकों में जरीना वहाब ने देश की कई बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जन्मीं जरीना तेलुगु हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की.

जरीना का कहना है कि अब उन्हें हिंदी फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्में ज्यादा पसंद हैं. इसकी वजह बताते हुए वो कहती हैं कि बॉलीवुड में अब फैमिली फिल्में कम बन रही हैं, जबकि साउथ में आज भी परिवार के साथ देखी जाने वाली फिल्में बनाई जाती हैं.

एक इवेंट के दौरान जरीना ने कहा- मैं 40 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में काम कर रही हूं. मैं आंध्र से हूं, इसलिए मुझे अच्छी तेलुगु आती है, और लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि मैं तेलुगु फिल्मों में क्यों नहीं काम कर रही. मैंने कुछ फिल्में की हैं, लेकिन द राजा साब मुझे ज्यादा पहचान दिला रही है.

'बॉलीवुड में फैमिली मर गई है'

उन्होंने आगे कहा कि अब उनसे अक्सर पूछा जाता है कि वो हिंदी की बजाय ज्यादा तेलुगु फिल्में क्यों कर रही हैं. इस पर जरीना ने साफ कहा- बॉलीवुड में अब फैमिली फिल्में बननी बंद हो गई हैं. हिंदी फिल्मों में फैमिली मर गई है, सिर्फ साउथ में ही अब भी फैमिली जिंदा है. वहां के डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाते हैं जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है. मैं अभी 2-3 और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही हूं.

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बहुत आभारी हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी उतनी ही शुक्रगुजार रही हैं.

द राजा साब में संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी को संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी.

