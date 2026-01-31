तीन हसीनाओं के बीच फंसे चहल, वायरल फोटो पर किया रिएक्ट, बोले- और भी हैं...

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक के बाद उनकी पर्सनल लाइफ पर लगातार नजरें हैं. धनश्री से अलग होने के बाद चहल, आरजे महवश संग नजर आने लगे. दोनों की डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगीं. लेकिन कुछ दिन पहले चहल और महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया.

हाल ही में क्रिकेटर को बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट किया गया. शेफाली और चहल को साथ देखकर फैन्स के बीच हलचल मच गई. कहा जाने लगा कि दोनों डेटिंग फेज में हैं. हद तो तब हुई लोगों ने चहल, शेफाली, धनश्री और महवश का एक AI पोस्टर बना डाला. पोस्टर का टाइटल 'किस किसको प्यार करूं 3' है. क्रिकेटर ने वायरल पोस्टर पर रिएक्ट किया है.

AI पोस्टर पर चहल का रिएक्शन

युजवेंद्र चहल की डेटिंग अफवाहों के बीच 'किस किसको प्यार करूं 3' के AI वाले पोस्टर वायरल हो गए. इसमें चहल को धनश्री वर्मा, आरजे महवश और शेफाली बग्गा के साथ दिखाया गया. ये कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की तरह लव ट्रायंगल जैसा लग रहा था. ग्राफिक डिजाइनर विजय कुमार बरिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, और ये पोस्टर चहल की भी नजर में आ गया.

चहल ने हंसते हुए कमेंट किया, 2-3 रह गई एडमिन, अगली बार रिसर्च बेहतर करो. मतलब, कुछ और नाम भी मिसिंग हैं. ये कमेंट वायरल हो गया, और फैंस ने क्रिकेटर के मजाकिया स्टाइल की तारीफ की.

पोस्टर पर चुजवेंद्र चहल का कमेंट

धनश्री को दिया था धोखा?

धनश्री वर्मा ने अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' पर बड़ा खुलासा किया था. धनश्री ने कुब्रा सैत से बातचीत में कहा था कि शादी के पहले साल में ही चहल ने उन्हें धोखा दिया. शादी के 2 महीने बाद उन्हें धोखे के बारे में पता चला. धनश्री के इस खुलासे फैन्स हैरान थे.

धनश्री के आरोपों को चहल ने सिरे से खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा कि शादी 4.5 साल चली, अगर पहले कुछ महीनों में धोखा होता, तो इतने साल रिश्ता क्यों चलाते? दिसंबर 2020 में शादी हुई थी, मार्च 2025 में तलाक.

