चहल संग RJ महवश का टूटा रिश्ता? सोशल मीडिया पर किया एक-दूसरे को अनफॉलो

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं. क्या दोनों के बीच सब ठीक नहीं है?

अलग हो गए चहल-महवश? (Photo: Instagram @RJMahvash)
शोबिज वर्ल्ड से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है. भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और डायरेक्टर-एक्ट्रेस आरजे महवश के बीच तकरार हो गई है. खबर है कि दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली.

महवश-चहल में आई दूरी?

दावा किया जा रहा है कि दोनों पहले एक-दूसरे को फॉलो करते थे, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना कनेक्शन खत्म कर लिया है. अब यह दूरी महज सोशल मीडिया की है या असल में दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं कहा नहीं जा सकता है. चहल और महवश दोनों ने अब तक इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है. पर फैंस के लिए ये शॉकिंग जरूर है. 

2025 में धनश्री वर्मा से तलाक के बाद से ही चहल और महवश के रिश्ते को लेकर अटकलें लगती रही हैं. कई बार चहल संग महवश के रिश्ते को दोनों की तलाक की वजह भी माना गया. दोनों अक्सर साथ पार्टी करते, मैच देखते दिखाई देते. माना गया कि दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हैं. हालांकि, युजवेंद्र और महवश हमेशा यही कहते रहे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. 

अपनी दोस्ती को जगजाहिर करते हुए युजवेंद्र चहल और महवश ने एक दूसरे को अपना बेस्ट सपोर्ट सिस्टम भी बताया था. 

तलाक के बाद से उड़ी थी अफवाह

पिछले साल अपने ‘राइज एंड फॉल’ इंटरव्यू के दौरान धनश्री ने चहल से अलग होने पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था- भले ही मैंने उन्हें बदलते हुए देखा, फिर भी मैंने उन पर और हमारे रिश्ते पर भरोसा किया. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा मौके दे देती हूं. लेकिन एक वक्त के बाद मैं थक गई. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और सौ फीसदी दिया. मैं हमेशा उनके लिए फिक्र करती रहूंगी, इसकी गारंटी है.

बाद में चहल ने भी धनश्री के आरोपों पर रिएक्ट करते हुए कहा- मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं धोखा नहीं देता. अगर कोई दो महीने में ही धोखा करता, तो क्या इतना लंबा रिश्ता चलता? मेरे लिए यह चैप्टर खत्म हो चुका है. मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं और बाकी लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए.

