PathaanTeaser हो रहा ट्रेंड, शाहरुख खान के बर्थडे पर रिलीज होगा पठान का टीजर?

सुपरस्टार शाहरुख खान पिछले 3 सालों से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं. इसकी भरपाई वे 2023 में करने वाले हैं. अगले साल शाहरुख खान पठान के साथ धमाकेदार वापसी करेंगे. 2023 की ये उनकी पहली रिलीज है जो 25 जनवरी को रिलीज होगी. फैंस को पठान के पोस्टर के बाद इसके टीजर का बेसब्री से इंतजार है. दावा है फैंस को 2 नवंबर को खास ट्रीट मिलेगी.

कब आएगा पठान का टीजर?

ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बना बज कहता है. 2 नवंबर को किंग खान का जन्मदिन है. ट्विटर पर फैंस दावा करने लगे हैं कि 2 नवंबर को पठान डे सेलिब्रेट होगा. इस दिन शाहरुख फैंस को ट्रीट देने के लिए मूवी की झलक फैंस को दिखाएंगे. ट्विटर पर पठान टीजर फैंस ट्रेंड करा रहे हैं. पठान का टीजर कब रिलीज होगा इस पर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. पर जिस तरह से फैंस टीजर रिलीज किए जाने की डिमांड कर रहे हैं उसे देखकर हो सकता है मेकर्स किंग खान फैंस को पठान की शानदार झलक 2 नवंबर को दिखा दें.

शाहरुख के जन्मदिन पर मिलेगा फैंस को गिफ्ट

एक यूजर लिखता है- 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है और कंफर्म है कि पठान का टीजर रिलीज होगा. शाहरुख के फैंस इमोशनल हैं. अपना टाइम शुरू, शाहरुख किंग ऑफ बॉलीवुड. दूसरे ने लिखा- पठान का टीजर आने वाला है 2 हफ्तों में. फैंस की एक्साइटमेंट देख आप भी क्रेजी हो जाएंगे. किंग खान फैंस की ये दीवानगी बताती है कि कितनी शिद्दत से फैंस शाहरुख को सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. यूजर्स ने अभी से दावा कर दिया है कि पठान का टीजर 24 घंटे में 100 मिलियन पार करेगा.

