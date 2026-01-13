मर्दानी 3 में 'अम्मा' की दरिंदगी ने उड़ाए होश! कौन हैं मल्लिका प्रसाद, निभा रहीं ये खौफनाक किरदार

रानी मुखर्जी की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. रानी मुखर्जी एक बार फिर अपने निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के अवतार में लौट आई हैं, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मिशन पर हैं. वहीं दूसरी ओर इस बार फिल्म में किसी पुरुष विलेन के बजाय एक औरत विलेन के रूप में सामने आई है.

ट्रेलर देख के जाहिर हो रहा है कि इस बार 'मर्दानी' की लड़ाई लड़कियों की तस्करी करने वाले और मासूमों से भीख मंगवाने वाले एक गिरोह से है. लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा शिवानी रॉय की दुश्मन यानी फिल्म की विलेन को लेकर हो रही है. जिसे लोग 'अम्मा' कह रहे हैं. ट्रेलर में यह किरदार इतना खौफनाक लग रहा है कि ऑडियंस इसके पीछे की कलाकार मल्लिका प्रसाद को जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं.

कौन हैं खौफनाक 'अम्मा' यानी मल्लिका प्रसाद?

फिल्म की विलेन 'अम्मा' को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. इस किरदार ने अपनी क्रूरता से ऑडियंस को बेचैन कर दिया है. इस खतरनाक रोल को मल्लिका प्रसाद ने निभाया है. मल्लिका ने न केवल फिल्मों और टीवी में काम किया है, बल्कि वह थिएटर की भी एक मंझी हुई कलाकार हैं. उनकी एक्टिंग की गहराई और रेंज ही है, जो 'अम्मा' को मर्दानी फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे खतरनाक विलेन बना रही है. दिलचस्प बात यह है कि मल्लिका ने अपनी एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट में ही इस रोल का इशारा दे दिया था, जहां उन्होंने लिखा था कि कौन जानता है कल क्या लेकर आएगा?

नेशनल अवॉर्ड विनर हैं मल्लिका प्रसाद?

मल्लिका प्रसाद सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड डायरेक्टर और फिल्ममेकर भी हैं. उनका पूरा करियर दमदार कहानियों और किरदारों पर टिका रहा है. उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन, दोनों के लिए नेशनल अवॉर्ड्स जीते हैं. उनके फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने 'कनूनु हेगगदिती' (1999), 'देवी अहिल्या बाई' (2003) और 'दूसरा' (2006) जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. अपने शुरुआती दौर में 'कनून की ठकुरानी' में भी उनके काम को काफी सराहा गया था.

लंदन से दिल्ली तक की पढ़ाई और टीवी का सफर

बेंगलुरु में जन्मी मल्लिका की पढ़ाई काफी शानदार रही है. उन्होंने दिल्ली के मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से एक्टिंग में डिप्लोमा किया और फिर लंदन के गोल्डस्मिथ्स कॉलेज से परफॉर्मेंस मेकिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. एजुकेशन के बाद वह टीवी की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बन गईं. उन्होंने 'गरवा', 'गुप्तगामिनी' और 'मेघा-मयूरी' जैसे फेमस सीरियल्स में मुख्य रोल निभाएं. साल 2017 में उनके कन्नड़ सीरियल 'नागकनिके' ने बेस्ट सीरियल का अवॉर्ड भी जीता था.

इंटरनेशनल मंचों पर पहचान

मल्लिका का थिएटर से भी गहरा लगाव रहा है. उनका सोलो नाटक 'हिडन इन प्लेन साइट' लंदन और एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित हो चुका है, जहां उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते. हाल के वर्षों में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म 'ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत' और मशहूर वेब सीरीज 'किलर सूप' में जुबैदा का रोल निभाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. अब 'मर्दानी 3' के साथ मल्लिका प्रसाद पूरे देश के सामने एक ऐसा किरदार लेकर आ रही हैं, जो शिवानी शिवाजी रॉय के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा.

