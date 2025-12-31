सूर्यकुमार यादव पर दिया विवादित बयान, मचा हंगामा, कौन हैं खुशी मुखर्जी?

बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया का कनेक्शन काफी पुराना है. आए दिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम खिलाड़ियों से जुड़ते रहते हैं. अब एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिससे हर ओर हलचल मच गई है. खुशी का कहना कि सूर्यकुमार यादव उन्हें पहले काफी मैसेज करते थे. विवाद हुआ तो एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था. हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और अब हमारी बात नहीं होती है.

जानते हैं कि कौन हैं खुशी मुखर्जी जिन्होंने सूर्यकुमार यादव को अपना दोस्त बताकर विवाद खड़ा कर दिया है.

कौन हैं खुशी मुखर्जी?

खुशी मुखर्जी पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं. वो MTV के शो 'स्प्लिट्सविला' में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने मुनव्वर फारूकी के शो 'सोसाइटी' में भी बतौर कंटेस्टेंट गिस्सा लिया था. शो में टास्क के दौरान उन्होंने अपनी एक आईब्रो उड़ा दी थी और शो का टैटू करवा लिया था.

रियलिटी टीवी शो के अलावा वो 'बालवीर रिटर्न्स' और माइथोलॉजिकल शो 'कहत हनुमान जय श्रीराम' में भी काम कर चुकी हैं. टीवी शोज के अलावा उन्होंने साउथ मूवीज में भी काम किया है. खुशी डोंगा प्रेमा' और 'हार्ट अटैक' जैसी मूवीज में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं.

चर्चा में अतरंगी फैशन

खुशी मुखर्जी अपनी एक्टिंग से कमाल तो नहीं दिखा पाईं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. एक्ट्रेस अपनी अतरंगी आउटफिट्स की वजह से भी जानी जाती हैं. पैपराजी के कैमरे पर वो अकसर रिवीलिंग और अतंरगी ड्रेस में कैप्चर होती हैं. जिसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया जाता है. खुशी पर ये भी आरोप लग चुके हैं कि वो उर्फी जावेद को कॉपी करती हैं. पर खुशी को ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता.

विवादों से पुराना नाता

खुशी मुखर्जी का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है. 2015 में उन्होंने भोपाल के एक होटल में नाबालिग कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. एक्ट्रेस का आरोप था कि जब वो कमरे में सो रही थीं, तब किसी ने आकर उन्हें टच किया था. खुशी ने हैदराबाद के एक कास्टिंग डायरेक्टर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें एक लाख में बेच दिया था.

अतरंगी फैशन को लेकर खुशी की राखी सावंत से भी अनबन हो चुकी है. अब वो सूर्यकुमार यादव पर दिए बयान को लेकर फंस चुकी हैं.

