कौन हैं कार्तिक आर्यन के जीजा? जिनके लिए पवन सिंह के गाने पर थिरके एक्टर, सौंपा बहन का हाथ

कार्तिक ने बहन कृतिका की धूमधाम से शादी की. वो बहन और जीजा के पवन सिंह के गाने पर थिरकते नजर आए, लेकिन एक सवाल सभी के मन में कौंधा- कि आखिर क्यों उन्होेंने अपने जीजा की पहचान सीक्रेट रखी. आखिर वो हैं कौन, तो चलिए आपको बताते हैं.

कौन हैं कार्तिक की बहन के पति (Photo: Instagram @singh_tejashwi)
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी इन दिनों सातवें आसमान पर हैं. उनकी बहन डॉक्टर कृतिका तिवारी दुल्हन बनकर अपने घर विदा हो चुकी हैं. शादी की फोटोज और वीडियोज ने फैंस का खूब ध्यान खींचा. लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में कौंधा- वो ये कि आखिर कार्तिक आर्यन के जीजा हैं कौन? क्योंकि हर जगह सिर्फ हैशटैग टिक्की ही लिखा दिखाई दिया. तो चलिए हम आपको बताते हैं. 

कौन हैं कार्तिक के जीजा?

कार्तिक के परिवार बड़े ही इंटीमेट तरीके से कृतिका की शादी प्लान की. बहन की शादी में एक्टर ने भी बिना शोशा बाजी के सभी रस्मों को अदा किया. वहां वो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि कृतिका के भाई की तरह रहे. शादी कार्तिक के होम टाउन ग्वालियर में हुई, इस पारिवारिक समारोह के दौरान कृतिका के पति की पहचान भी गुप्त रखी गई. हालांकि अब इसका खुलासा हो चुका है.

कार्तिक के जीजा तेजस्वी कुमार सिंह हैं. वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते. तेजस्वी एक एयरलाइन पायलट हैं. वो एअर इंडिया के लिए प्लेन उड़ाते हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर हुई शादी की कई सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी जानकारी मिलती है. 

लंबे समय तक किया डेट, फिर की शादी

तेजस्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें तो पता चलता है कि वो और कृतिका एक दूसरे को पहले से या शायद कॉलेज के दिनों से जानते थे. कहा जा सकता है कि दोनों की लव मैरिज है. तेजस्वी ने कई ऐसे पोस्ट किए हैं जहां कृतिका शामिल हैं, और उन्हें देख लव रिलेशनशिप की हिंट मिलती है. वहीं तेजस्वी ने कार्तिक आर्यन के साथ भी पोस्ट शेयर की हुई है. लंबे समय तक डेट करने के बाद कृतिका और तेजस्वी ने शादी कर ली है.  

तेजस्वी ने शादी की तस्वीरें भी अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हुई हैं, जहां वो अपनी लव ऑफ लाइफ पर प्यार लुटाते दिखे हैं. तेजस्वी की फेसबुक प्रोफाइल को देखें तो, वो यूपी के मेरठ से ताल्लुक रखते हैं और जमशेदपुर में रहते हैं. उन्होंने जमशेदपुर के कारमेल कॉलेज से पढ़ाई की है. वहीं, अब वो  2022 से एअर इंडिया के एयरक्राफ्ट पायलट हैं.  

पवन सिंह के गाने पर थिरके कार्तिक

कृतिका और तेजस्वी के रिश्ते के बारे में बात करें तो दोनों ने इसी साल जनवरी में सगाई की थी. और अब ये कपल शादी में बंध गया है. बहन की शादी पर कार्तिक ने स्पेशल परफॉर्मेंस तक दी. वो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के सुपरहिट गाने लगावेलु जब लिपिस्टिक पर कमर मटकाते दिखे. ये वीडियो खूब वायरल हुआ.  

---- समाप्त ----
