शाहरुख खान क्यों नहीं कर रहे 'पठान' का ट्रेलर रिलीज, कितने टाइम में बनाए 8 पैक एब्स? Ask SRK में मिला जवाब

25 दिसंबर को खुशियों से भरा क्रिसमस का दिन आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स ने भी सेलिब्रेट किया. शाहरुख खान ने भी अपने बच्चों के साथ इस दिन समय बिताया. लेकिन वो अपने फैंस को विश करना नहीं भूले. शाहरुख ने अपने चाहनेवालों को क्रिसमस 2022 की बधाई तो दी ही, साथ ही एक कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत भी की. सुपरस्टार ने ट्विटर पर 15 मिनट का #AskSRK सेशन रखा.

क्यों रिलीज नहीं हो रहा पठान का ट्रेलर?

इस सेशन के दौरान उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. शाहरुख से सोशल मीडिया यूजर्स ने ढेरों सवाल पूछे. इसमें एक शख्स ने ट्वीट कर पूछा कि शाहरुख अपनी फिल्म 'पठान' का ट्रेलर आखिर क्यों रिलीज नहीं कर रहे? इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, ' हाहा... मेरी मर्जी. वो तभी आएगा जब उसे आना होगा.'

Ha ha Meri marzi!!! It will come when it comes December 25, 2022

Daal chawal…. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Just a tad below 70 kg — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Keep your heart gentle and think of all as your own friends…and enjoy every moment of life…. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

शाहरुख खान ने दिए मजेदार सवालों के जवाब

दूसरे यूजर ने पूछा, 'आज आप क्या खाए खाने में?' शाहरुख बोले- 'दाल चावल.' तीसरे ने लिखा, 'आप मेसी के वर्ल्ड कप जीतने के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप उनके फैन हैं?' जवाब में शाहरुख लिखते हैं, 'कौन नहीं है?' एक और मजेदार सवाल का जवाब शाहरुख खान ने दिया. उनसे एक यूजर ने शाहरुख खान के 8 पैक्स वाले लुक का फोटो शेयर करते हुए पूछा- 'सर कितना टाइम लगा आपको?' एक्टर ने जवाब दिया, '57 साल भाई.'

57 years bro… — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Was shooting — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Have a great new year ahead. Love to u and your family — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Cycle chalane ki training ke saath saath…. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Maa Baap ke genes acche the! — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

इसके अलावा भी कई फनी सवालों के जवाब शाहरुख खान ने दिए. समय खत्म हो के बाद उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट लिखकर फैंस को नए साल और क्रिसमस की बधाइयां दी. उन्होंने लिखा, 'अब मुझे जाना होगा. अबराम मुझे बुला रहा है. थैंक यू सभी को. सभी को नए साल और क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद. दुआ है कि आगे आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन आपको जीने को मिलें.

Have to go now….little one calling. Thank u all. Have a very Happy New Year and a Merry Christmas. All be happy and may you all have the best days of your life henceforth…and forever. Bless you — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

शाहरुख खान 4 सालों के बाद बॉलीवुड में कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी फिल्म 'पठान' 25 जनवरी 2023 को आने वाली है. इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे. फिल्म के दो गाने 'बेशर्म रंग' और 'झूमे जो पठान' रिलीज हो चुके हैं. इसके अलावा शाहरुख खान, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म 'डंकी' और साउथ डायरेक्टर एटली की फिल्म 'जवान' में भी नजर आने वाले हैं.