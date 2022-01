जब Priyanka Chopra के 'टमी फैट' को समझा था 'बेबी बंप', प्रेग्नेंसी पर पूछे गए थे सवाल

प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस आज बेहद खुश हैं. दोनों के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने यह खुशखबरी देकर परिवार, करीबियों और फैंस का दिन बना दिया है. हालांकि प्रियंका और निक ने बेबी के आने से पहले इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगने दी थी. कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रियंका चोपड़ा की प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल उठे.

जब वायरल हुई थीं प्रियंका की 'बेबी बंप' वाली फोटोज

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में शादी की थी. इस आलीशान शादी में दोनों के परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. शादी के कुछ समय बाद ही प्रियंका चोपड़ा अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में आ गई थीं. ये बात तब की है जब प्रियंका अपनी हॉलीवुड फिल्म Isn't It Romantic का प्रमोशन कर रही थीं.

इस दौरान प्रियंका चोपड़ा डिजाइनर माइकल कोर्स के फैशन शो में पहुंची थीं. न्यूयॉर्क में हुए इस फैशन शो में प्रियंका चोपड़ा ने ग्रे कलर का खूबसूरत आउटफिट पहना था. प्रियंका ने हाई नेक टॉप के साथ ग्रे ब्लेजर और स्कर्ट पहनी थी. ऐसे में उनका टमी थोड़ा मोटा नजर आ रहा था. प्रियंका की फोटो और वीडियो सामने आने के बाद खबर फैल गई थी कि वह प्रेग्नेंट हैं. हालांकि बाद में प्रियंका ने The Ellen DeGeneres Show पर शिरकत की थी. इस शो पर प्रियंका ने टकीला शॉट पिया था, जिसके बाद साफ हो गया कि वह प्रेग्नेंट नहीं हैं.

लंदन में घूमते देख भी उठे थे सवाल

इसके बाद पिछले साल भी प्रियंका चोपड़ा के प्रेग्नेंट होने की खबरें इंटरनेट पर घूमने लगी थीं. प्रियंका को अपने पति निक जोनस के साथ लंदन में घूमते हुए देखा गया था. एक्ट्रेस की तस्वीरों में वह थोड़ी मोटी नजर आ रही थीं. इसपर लोगों ने माना कि प्रियंका चोपड़ा प्रेग्नेंट हैं. इतना ही नहीं ट्विटर पर तो फैंस ने खुशी जताना और कपल को बधाई देना भी शुरू कर दिया था. तब भी खबर गलती ही निकली थी.

She isn't pregnant. She is wearing multiple layers of clothing to fight London chill.😂😂 — Shweta (@Shweta38269069) December 2, 2020

There’s literally no way Priyanka Chopra isn’t pregnant. — Blonde in Vuitton△⃒⃘ (@VuittonAndVodka) December 14, 2020

Is she pregnant? She’s glowing. And I recognize that glow. A mom never forgets. — Afro Queen 👑 (@DakhilTameka) December 1, 2020

अब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस सही में माता-पिता बन गए हैं. दोनों ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. निक और प्रियंका दोनों ही बच्चों से बेहद प्यार करते हैं. ऐसे में उनके पहले बच्चे का जन्म दोनों के लिए बेहद खास है. प्रियंका ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया था कि वह और निक जोनस अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं.