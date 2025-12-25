scorecardresearch
 
मशहूर एक्टर ने करियर के पीक पर छोड़ा TV, खाने के पड़े लाले, बोला- 5 साल में मेरे पास...

टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में शुमार विवान भटेना ने पांच साल स्ट्रगल किया. विवान ने टीवी को करियर के पीक पर आकर छोड़ दिया था. उनका कहना था कि उन पांच सालों में उन्होंने जिंदगी की असलियत समझी.

विवान भटेना का छलका दर्द (Photo: instagram @vivanbhathena_official)
फिल्म '120 बहादुर' में नजर आए विवान भटेना, किसी समय में टीवी का बड़ा चेहरा और नाम थे. विवान को दर्शकों ने सीरियल 'शरारत' में काफी पसंद किया था. लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक पल ऐसा आया, जब सबकुछ खत्म हो गया. करियर के पीक पर आकर विवान ने टीवी छोड़ दिया था. पांच सालों तक विवान के पास कोई काम नहीं था. ऐसे में उनके लिए खाने तक के पैसे नहीं थे. किसी तरह वो अपनी जिंदगी बस जी पा रहे थे. 

विवान ने बयां किया दर्द
विवान ने डिजिटल कमेंट्री संग बातचीत में कहा- मुझे सारे एनआरआई रोल्स मिलते थे. पर किसी को ये नहीं पता था कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं. किसी तरह मैं दिन का एक मील खा पाता था. मैं ये नहीं कहूंगा कि हम गरीब हो गए थे, पर हां हम बॉर्डरलाइन पर थे. जहां हर चीज पर पैसे खर्च करते हुए हम 100 बार सोचते थे. टीवी छोड़ने के बाद कुछ समय मैंने वीडियो जॉकी की जॉब की, जिससे घर चल सके. 

मैं टीवी कर-करके बोर हो चुका था. मैं करीब 7-8 सालों से एक ही चीज कर रहा था. मैं एक बारी में दो शोज कर रहा था. जैसे ही उठता था, जिम जाता था और सेट पर सुबह 9 बजे पहुंच जाता था. पहले शो की शूटिंग मैं दोपहर 2 बजे तक करता था और फिर दूसरे सेट पर जाता था और रात के 10 बजे तक शूट करता था. कभी-कभी तो मुझे सुबह के 2 बज जाते थे शूट करते हुए. 

इससे मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था. पर मुझे पैसे कमाने थे. मुझे लाइफ में सेटल होना था. मैं शादीशुदा था. तो मेरे ऊपर बाकी की सारी जिम्मेदारियां भी थीं. करीब एक साल में मैंने अपने घर का लोन चुका दिया था, उसके लिए मैं टीवी का शुक्रगुजार हूं. टीवी करने की बदौलत मेरे पास आज के समय में दो घर हैं. मुझे टीवी करना पसंद है. लेकिन लोग इसे कुछ बहुत अच्छा नहीं देखते हैं. पर समय बदल रहा है, ऐसा मुझे लगता है. 

विवान को डेविड धवन ने दिया था फिल्म में मौका
विवान ने उस पल को भी याद किया जब, डायरेक्टर डेविड धवन ने पहली बार किसी टीवी एक्टर को फिल्म में कास्ट किया था. और फिर उसके बाद सबकुछ बदल गया. विवान ने कहा- हम लोगों को बस सही चांसेस नहीं मिलते हैं. हालांकि, आज के समय में काफी सारे एक्टर्स टीवी से आ रहे हैं, इसमें मोना सिंह और स्मृति ईरानी का नाम है. देखो, ये लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं. 

---- समाप्त ----
