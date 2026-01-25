विराट-अनुष्का ने लंदन में की विशेष पूजा, फैंस बोले- विदेश जाकर संस्कार नहीं भूले, फोटो वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली अक्सर अपनी केमिस्ट्री से हमेशा फैंस को दीवाना बनाते हैं. कपल का आध्यात्मिक झुकाव भी किसी से छिपा नहीं है. हाल ही में इस पावर कपल की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर कपल का फोटो तेजी से वायरल हुआ. जिसमें दावा किया जा रहा है कि विराट और अनुष्का ने लंदन स्थित अपने घर पर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा का आयोजन किया है. इस पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

सिंपल लुक में दिखे कोहली-अनुष्का

ये सभी को पता है कि विराट और अनुष्का काफी समय से लंदन में रह रहे हैं. इस बीच उन्होंने लंदन स्थित अपने घर पर पूजा प्रतिष्ठान का आयोजन किया. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक फोटो भी वायरल है. जिसमें कोहली सफेद रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आ रहे हैं, वहीं अनुष्का शर्मा भी सूट पहने हुए अपनी मुस्कान बिखेर रही हैं. उनके साथ घर के अन्य सदस्य और पंडित भी नजर आ रहे हैं.

Virat Kohli and Anushka Sharma performed a religious ceremony at their home in London. ❤️ pic.twitter.com/ACFoKNtqBZ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 25, 2026

हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का को पूजा-पाठ करते हुए देखा गया है. हाल ही में विराट कोहली उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे थे. अब लंदन के घर में पूजा के दौरान परिवार के करीबी लोग भी मौजूद रहे. फोटो में एक बच्ची भी नजर आ रही है, जिसे देख फैंस कन्फ्यूज्ड है कि ये बच्ची कौन है.

Advertisement

नेटिजन्स ने दिए रिएक्शन

जैसे ही विराट और अनुष्का की यह तस्वीर इंटरनेट पर आई, फैंस ने इस पर कमेंट्स और लाइक्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'किंग कोहली रियल सनातनी'. एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'कोहली भाई भले लंदन चल गए. पर अपने संस्कार नहीं भूले.



---- समाप्त ----