'मैं कुछ मजेदार कर सकता हूं?', इमरान खान ने वीर दास से 'हैप्पी पटेल' में मांगा था काम?

आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' से वीर दास डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं. वीर ने हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प पर्दे के पीछे का किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि एक्टर इमरान खान कैसे बिल्कुल अलग और ना सोचे हुए तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बने.

इमरान ने वीर को किया था मैसेज

वीर ने बताया कि कैसे एक साधारण सा मैसेज आगे चलकर एक मज़ेदार और रचनात्मक मौके में बदल गया, जिसने फिल्म के एक अहम किरदार को जन्म दिया. उस पल को याद करते हुए वीर ने कहा, एक दिन मुझे इमरान का मैसेज आया. वो वैसे भी व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं करते. मैसेज में लिखा था, ‘सुना है फिल्म अच्छी बन रही है, क्या मैं इसमें कुछ मज़ेदार कर सकता हूं? वीर के मुताबिक, ये मैसेज उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज था, खासकर इसलिए क्योंकि इमरान बहुत चुनिंदा प्रोजेक्ट्स करते हैं और पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट से दूर रहे हैं.

इसके बाद दोनों के बीच समझ और भरोसे को लेकर बातचीत शुरू हुई. वीर ने बताया कि जैसे ही इमरान ने दिलचस्पी दिखाई, उन्हें लगा कि फिल्म के सेट पर उनकी वापसी को खास बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है. वीर ने कहा, जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने हैप्पी पटेल की स्क्रिप्ट में उनके लिए जगह बनानी शुरू की. मैंने उनसे कहा- हां, बिल्कुल, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए. मैं आपके लिए ऐसा किरदार तैयार करूंगा जो मज़ेदार और थोड़ा पागलपन भरा होगा, और कुछ ऐसा होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया.

हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर मस्ती को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. भरपूर कॉमेडी से भरे इस ट्रेलर में कई मज़ेदार और हटके पल देखने को मिलते हैं, जो एक पूरी तरह एंटरटेनिंग फिल्म का वादा करते हैं. डायरेक्टर और एक्टर दोनों रूपों में वीर दास अपनी अलग तरह की चुलबुली कॉमेडी लेकर आए हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाने वाली है. एनर्जी, चार्म और यूथफुल वाइब से भरपूर ये ट्रेलर फिल्म की रिलीज़ को लेकर उत्साह और भी बढ़ा देता है.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास ने किया है. फिल्म में मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

