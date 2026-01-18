scorecardresearch
 
'धुरंधर' की आंधी के सामने नाकाम दिखी वीर दास की 'हैप्पी पटेल', दूसरे दिन सिर्फ इतनी हुई कमाई

वीर दास की कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' थिएटर्स में 'धुरंधर' की आंधी में स्ट्रगल करती दिख रही है. पहले दिन के बाद, दूसरे दिन भी इसका कलेक्शन कमजोर दिखा.

'हैप्पी पटेल' के सामने 'धुरंधर' चैलेंज (Photo: Screengrab)
16 जनवरी के दिन थिएटर्स में दो कॉमेडी फिल्में रिलीज हुईं. कॉमेडियन वीर दास के डायरेक्शन में बनी 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और 'राहू केतू'. इन फिल्मों को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिले. लेकिन उनकी कमाई पहले दिन उतनी खास नहीं रही. दोनों ही फिल्मों ने 44 दिन पुरानी 'धुरंधर' से काफी कम कलेक्शन किया था.

'धुरंधर' वर्सेज 'हैप्पी पटेल' में क्या रहा हाल?

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म है, जो एक एडल्ट रेटेड कॉमेडी फिल्म है. फिल्म की रिलीज से पहले इसे काफी जोरदार तरीके से प्रमोट किया गया था. आमिर और वीर दास इंटरनेट पर कई मजेदार वीडियोज करते नजर आए थे. लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, तो ये पहले दिन सिर्फ 1.25 करोड़ रुपये ही कमा पाई. वहीं इसके सामने 'धुरंधर' ने 2.10 करोड़ कमाए थे. 

अब दूसरे दिन यानी शनिवार को 'हैप्पी पटेल' ने अच्छे रिव्यूज के चलते कमाई में थोड़ा इजाफा देखा. मगर उसके ठीक सामने 'धुरंधर' फिर से बाजी मार गई. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, वीर दास की फिल्म ने अपने दूसरे दिन 1.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 2.75 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, 'धुरंधर' ने अपने सातवें वीकेंड यानी 45वें दिन 3.6 करोड़ की कमाई की, जो 'हैप्पी पटेल' से दोगुनी है. 

प्रोड्यूसर फिगर्स के मुताबिक, 'धुरंधर' का टोटल कलेक्शन 875.50 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई काफी पहले ही 1300 करोड़ पार कर चुकी है. इंडिया के लगभग हर थिएटर में इस समय सिर्फ 'धुरंधर' का ही राज चलता दिख रहा है. ये अपनी आंधी में किसी भी फिल्म को अपना पैर पसारने नहीं दे रही. 

'हैप्पी पटेल' ने अपने दूसरे दिन थिएटर्स में सिर्फ 12.73% की ऑक्यूपेंसी नोट की. जबकि 'धुरंधर' की ऑक्यूपेंसी 23.19% रही. 'हैप्पी पटेल' में आमिर खान और इमरान खान का भी कैमियो है. मगर वो भी फिल्म की कमाई में इजाफा करने के लिए काफी नहीं नजर आ रहा. अब पहला वीकेंड खत्म होने तक वीर दास की फिल्म कितनी कमाई करेगी, ये देखने लायक होगा. क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सनी देओल अपनी 'बॉर्डर 2' लेकर आ रहे हैं जिसके लिए दर्शकों के बीच बज काफी पहले से ही बना हुआ है.

