पिता की दूसरी पत्नी संग कैसा अक्षय खन्ना का रिश्ता? कविता बोलीं- कभी मां नहीं बनी...

विनोद खन्ना का जीवन फिल्मी चमक के साथ-साथ आध्यात्मिकता और परिवारिक मुश्किलों से भरा था. पहली पत्नी गीतांजलि से तलाक के बाद उन्होंने कविता खन्ना से शादी की. कविता ने बताया कि वो विनोद खन्ना के दोनों बेटों संग कैसा रिश्ता शेयर करती हैं.

विनोद खन्ना के बेटों पर बोलीं कविता खन्ना (Photo: Instagram/Vinod Khanna Fan Page)
विनोद खन्ना के बेटों पर बोलीं कविता खन्ना (Photo: Instagram/Vinod Khanna Fan Page)

विनोद खन्ना का निजी जीवन शानदार फिल्मी परफॉर्मेंस और सिनेमाई चमक से भरा हुआ था. उनकी लिगेसी आज भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चमकदार अध्यायों में से एक है. जहां एक्टर को सिल्वर स्क्रीन पर उनके शानदार योगदान और आकर्षक कलाकार होने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. उनकी ऑफ-स्क्रीन जिंदगी आध्यात्मिक उथल-पुथल, मुश्किल अलगावों और मैच्योर रिश्तों से भरी रही.

एक्टर की दो शादियां हुईं और चार बच्चे थे. विनोद ने फैमिली डायनामिक्स पर कम ही बात की, लेकिन उनकी पत्नी कविता खन्ना ने हाल ही में इस पर खुलकर बात की. 

विनोद खन्ना ने की दो शादियां
विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि खन्ना से शादी की और दो खूबसूरत बेटों का स्वागत किया - राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना. अक्षय ने इंटेंस रोल्स से अपना अलग रास्ता बनाया और ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. राहुल खन्ना वीजे, मॉडल और राइटर के रूप में मशहूर हुए. दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना रास्ता खूबसूरती से अपनाया.

लेकिन विनोद और गीतांजलि की शादी ज्यादा नहीं चली और 1985 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. ये वो दौर था जब विनोद खन्ना आध्यात्मिक लीडर ओशो की तरफ झुक रहे थे. एक्टर ने मेनस्ट्रीम लाइफ छोड़कर आध्यात्मिकता में डूबने का फैसला किया, जिससे फैमिली लाइफ हमेशा के लिए बदल गई.

विनोद खन्ना संग शादी पर बोलीं कविता 
विनोद खन्ना ने 1990 में कविता खन्ना से शादी की और कपल के दो बेटियां हुईं - साक्षी और श्रद्धा खन्ना. अब लवलीना तंडन के साथ एक इंटरव्यू में कविता ने विनोद के बेटों अक्षय और राहुल खन्ना के साथ अपने रिश्ते पर बात की. उन्होंने कहा कि वो मेरे बच्चे थे, क्योंकि वो दोनों विनोद के बच्चे थे. 

कविता ने बताया कि उन्होंने कभी अक्षय और राहुल मां की जगह लेने की कोशिश नहीं की. कविता के मुताबिक, राहुल और अक्षय के पास बेस्ट मां पहले से थी और उन्होंने जानबूझकर उस बॉन्ड में दखल नहीं दिया.

कविता बताती हैं कि उनका विनोद खन्ना की पहली पत्नी संग भी अच्छे रिश्ते थे. उन्होंने कहा कि मैं और गीताजंलि अच्छे दोस्त थे. हमारे बीच मनमुटाव नहीं था. हमारी कुछ सीमाएं थीं, जिसे हमने कभी पार नहीं किया. 

---- समाप्त ----


