एक्टिंग से परेशान होकर विक्रांत मैसी ने लिया था संन्यास? वायरल पोस्ट पर तोड़ी चुप्पी, बोले- थकान...

विक्रांत मैसी बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स की गिनती में आते हैं. उन्हें जिस भी रोल में ढाला जाता है, वो उसमें छा जाते हैं. साल 2023 उनके लिए बेहद खास साबित हुआ था, क्योंकि इसी साल उनकी फिल्म '12वीं फेल' रिलीज हुई थी जिसके लिए उन्हें अपना पहला एक्टिंग नेशनल अवॉर्ड मिला.

अचानक क्यों विक्रांत ने लिया था एक्टिंग से ब्रेक?

विक्रांत मैसी '12वीं फेल' के बाद सक्सेस की सीढ़ी चढ़ ही रहे थे कि तभी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया था. एक्टर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि वो एक्टिंग से कुछ वक्त का ब्रेक लेंगे. विक्रांत ये ब्रेक अपने परिवार को समय देने के ले रहे थे. इस न्यूज से उनके फैंस को गहरा धक्का लगा था.

हाल ही में विक्रांत ने अपने वायरल एक्टिंग ब्रेक वाले पोस्ट पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उनके पोस्ट से लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा हुईं. विक्रांत ने साफ किया कि उन्होंने एक्टिंग से कोई संन्यास नहीं लिया था, बल्कि वो इतनी फिल्में करने के बाद इतना ज्यादा थक चुके थे कि उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा. एक्टर ने अपने पोस्ट पर कहा, 'X पर जितने भी लिमिटेड शब्द आपको मिलते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी भरने की कोशिश की और अब हमें पता है कि सारी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची. काफी कुछ गलत समझा गया. मैं सिर्फ एक ब्रेक लेना चाहता था. मैं उस वक्त काफी थकान महसूस कर रहा था.'

काम में होने लगी थकान, परिवार की खातिर एक्टिंग से दूर रहे विक्रांत

विक्रांत ने आगे बताया कि उन्होंने ये ब्रेक इसलिए भी लिया क्योंकि वो उस वक्त कई फिल्मों में एक ही जैसा काम कर रहे थे. एक्टर के मुताबिक, '12वीं फेल' और 'साबरमती रिपोर्ट' जैसी फिल्मों में काम करना उनके लिए बतौर कलाकार काफी मुश्किल था. क्योंकि इन फिल्मों में उन्हें अपने किरदार से जो इमोशन्स कैमरा पर लाने थे, उसमें उनके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा. विक्रांत ने कहा कि लगभग 16 घंटे काम करना आसान बात नहीं. ऊपर से वो साल में चार फिल्में किया करते थे, जिससे उन्हें काफी थकान महसूस होने लगी.

इसलिए एक्टर ने खुद को बतौर कलाकार 'रीसेट' करने का फैसला लिया. उन्होंने 7 महीने का ब्रेक लेकर अपनी सभी फिल्में देखीं और खुद पर काम किया. विक्रांत ने अंत में अपने परिवार और बच्चे को वक्त ना देने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इतने सालों में उन्होंने अपने बेटे के हर शुरुआती पलों को मिस किया, जैसे पहली बार पापा कहना या पहला दांत आना. एक्टर के मुताबिक, उन्हें अपने बच्चे के साथ वक्त ना बिताना एक शर्म की बात लगी. इसलिए उन्होंने काम को छोड़कर परिवार पर ध्यान लगाने का फैसला लिया.

बात करें विक्रांत मैसी के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर जल्द शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाले हैं जिसमें उनका एक स्पेशल रोल होने वाला है. ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होनी है. इसके बाद वो नेटफ्लिक्स सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में भी दिखेंगे, जिसे एक्टर ने प्रोड्यूस भी किया है.

