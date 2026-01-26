scorecardresearch
 
16 घंटे काम, Parle-G खाकर-पानी पीकर विक्रांत मैसी ने गुजारे दिन, सुनाई आपबीती

विक्रांत मैसी इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं. मगर यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी जद्दोजहद की है. उन्होंने बचपन में तंगी झेली, उन्हें कई तरह की नौकरियां करनी पड़ी. अब एक्टर के अपने मुश्किल दिन याद किए हैं.

विक्रांत को याद आए मुश्किल दिन (Photo: Instagram @vikrantmassey)
'12वीं फेल' और 'द साबरमती रिपोर्ट' जैसी फिल्मों में काम चुके विक्रांत मैसी इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं. विक्रांत ने अपनी दमदार एक्टिंग और कड़ी मेहनत से टीवी से फिल्मों तक का सफर तय किया है. मगर यहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किए हैं. घर की तंगी के चलते उन्होंने 16 साल की छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. अब विक्रांत ने अपने मुश्किल दिनों को याद किया है. 

विक्रांत ने झेली मुश्किलें

विक्रांत ने बताया कि उनका बचपन काफी तंगी में गुजरा है. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटी उम्र में ही कई तरह की नौकरियां करनी पड़ीं. वो 16 घंटे काम करते थे, ताकि वो पढ़ाई जारी रख सकें. 

रिपब्लिक वर्ल्ड संग बातचीत में विक्रांत ने बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस किया था. तब ये उनका सपना नहीं था, बल्कि जरूरत थी. विक्रांत बोले- मैं 16 साल का था, जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था. मुझे आज भी वो तारीख याद है. वो 19 दिसंबर 2004 का दिन था. 

'कैमरे के सामने आने से पहले, विक्रांत ने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मुंबई में एक 'बरिस्ता' (कॉफी शॉप में कर्मचारी) के रूप में काम किया था. इसके साथ ही, वो श्यामक डावर के डांस ग्रुप में एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी थे.' 

बिस्किट खाकर किया गुजारा

विक्रांत बोले- मैं सिर्फ 16 साल का था, जब मैं हर दिन 4 लोकल ट्रेनें बदलकर सफर करता था. दिन में 16 घंटे काम करता था और अक्सर Parle-G  खाकर और सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता था. कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करता है. खासकर एक कम उम्र का लड़का तो ये सब नहीं करता. मैंने किया, क्योंकि मुझे करना पड़ा. 

इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी विक्रांत मैसी को अपने पहले टीवी प्रोजेक्ट से वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी. विक्रांत ने बताया कि उन्होंने करीब 8 महीनों तक एक फैंटेसी शो पर काम किया था, जिसमें एक ऐसे किरदार की कहानी थी, जो गायब हो जाता था, लेकिन उनका ये शो कभी टेलीकास्ट नहीं हो पाया. विक्रांत ने कहा कि उनके शो की प्रोड्यूसर को आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी थी. ऐसे में उन्होंने विक्रांत को बाद में प्रोडक्शन ऑफिस में काम दे दिया था. 

विक्रांत की बात करें तो उन्होंने टीवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. वो बालिका वधू, कुबूल है जैसे शोज में नजर आ चुके हैं. 

