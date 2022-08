Laal Singh Chaddha को सपोर्ट कर बुरे फंसे साउथ स्टार Vijay Deverakonda, हुए ट्रोल, ट्रेंड हुआ #BoycottLigerMovie

Boycott Liger Trend On Twitter: बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आमिर खान, अक्षय कुमार के बाद अब साउथ स्टार विजय देवरकोंडा भी हेटर्स के निशाने पर आ गए हैं. बायकॉट लाल सिंह चड्ढा और बायकॉट रक्षाबंधन के बाद अब सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म लाइगर को बायकॉट करने की बात कही जा रही है. ट्विटर पर #BoycottLigerMovie ट्रेंड कर रहा है.

विजय देवरकोंडा क्यों हो रहे ट्रोल?

दरअसल, साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने IndiaToday.in संग खास बातचीत में बायकॉट ट्रेंड पर खुलकर बात की. विजय ने आमिर खान का सपोर्ट किया और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म को बायकॉट करने से सिर्फ आमिर खान पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कई हजारों परिवार का रोजगार इससे जुड़ा होता है.

विजय ने कहा- मुझे लगता है कि फिल्म के सेट पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक्ट्रेस के अलावा कई दूसरे अहम लोग भी होते हैं. एक फिल्म पर 200-300 कलाकार काम करते हैं और हम सभी लोगों के स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं. इसलिए एक फिल्म कई लोगों को रोजगार देती है. कई लोगों के लिए ये जिंदगी गुजारने का जरिया है.

विजय देवरकोंडा ने आगे कहा- आमिर खान सर ने जब लाल सिंह चड्ढा बनाई, तो उनका नाम फिल्म के स्टार के तौर पर सामने आया, लेकिन उससे 2 से 3 हजार परिवार जुड़े होते हैं. आप जब किसी फिल्म को बायकॉट करने के बारे में फैसला करते हो, तो आप सिर्फ आमिर खान को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि आप उन हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं, जो रोजगार खो देते हैं.

विजय देवरकोंडा ने आगे कहा- आमिर सर एक ऐसे शख्स हैं, जो लोगों को थिएटर्स तक खींच लाते हैं. मुझे नहीं पता कि ये बायकॉट क्यों हो रहा है. लेकिन जिस भी गलतफहमी की वजह से ये हो रहा है, आप इसे समझिए कि आप आमिर खान को अकेले ही अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं.

विजय देवरकोंडा पर गुस्सा निकाल रहे लोग

विजय देवरकोंडा का ये बयान कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग विजय देवरकोंडा पर अपना गुस्सा निकालते हुए एक्टर की फिल्म लाइगर को बायकॉ करने की बात कर रहे हैं. ट्विटर पर बायकॉट लाइगर ट्रेंड कर रहा है.

एक यूजर ने लिखा- इस बात को न भूलें कि इस फिल्म को भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया है, जो हिंदी कल्चर से नफरत करते हैं. विजय की बातों को ध्यान से सुनें वो किसी की परवाह ही नहीं करते हैं. इसलिए हमें इस बार भी एक साथ होकर इनकी अपकमिंग फिल्म को बायकॉट करना होगा. #boycottLigermovie.

Dont forget this film is also produced by karan johar who hates hindi culture and listen carefully vijay’s words he didnt care about anything so we must be unite this time also for boycott his upcoming movie. #boycottLigermovie https://t.co/higPt0905S — Devesh Purohit (@DeveshPurohit18) August 19, 2022

LIGER Hero Devarakonda at his home

Sitting on sofa, see pooja things on teapoy

Today

& all 3 archakas are standing and LIGER with a girl sitting shamelessly

We r much more shameless if we watch his movies#BoycottLigerMovie pic.twitter.com/slpzSqr8f4 — Koushik Rajaram (@KoushikRajaram1) August 19, 2022

Vijay is also doing some movie with karan jowh0re and ananya pandey. Tu ruk #BoycottLigerMovie mein time hai abhi https://t.co/M6Ck9aqSSR — NamitaJaiHind TJP Gobhiraitawing 🇮🇳🚩 (@NamitaJaiHind) August 19, 2022

विजय देवरकोंडा की फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में अनन्या पांडे लीड रोल में हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है. लेकिन अब बायकॉट ट्रेंड का असर फिल्म पर किस तरह पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी.