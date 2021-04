'सैम बहादुर' बने विक्की कौशल, फिल्म में दिखेगी सैम मानेकशॉ की इनसाइड स्टोरी

एक्टर विक्की कौशल ने अपने करियर में कई तरह के रोल निभा लिए हैं. संजू से लेकर उरी तक, हर फिल्म में एक्टर का एकदम अलग अंदाज देखने को मिला हैं. कुछ अलग करने की चाह ने ही विक्की को दूसरों से ज्यादा खास भी बना दिया है. अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विक्की कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म में सैम मानेकशॉ का रोल प्ले करने जा रहे हैं.

विक्की की सैम मानेकशॉ वाली फिल्म का नाम क्या होगा?

इस फिल्म को लेकर चर्चा तो लंबे टाइम से हो रही है, लेकिन ज्यादा जानकारी कभी सामने नहीं आई. अब इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट पर मुहर लगाते हुए मेकर्स की तरफ से इस खास फिल्म का टाइटल रिलीज कर दिया गया है. बताया गया है कि विक्की कौशल की इस फिल्म का नाम 'सैम बहादुर' होने वाला है. इस फिल्म में विक्की महान सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते दिख जाएंगे. उनके जन्मदिवस के मौके पर ही मेकर्स की तरफ से फिल्म का टाइटल जारी किया गया है, ऐसे में इसे वैसे भी काफी सुर्खियां मिलती दिख रही हैं.

The man. The legend. The brave heart.

Our Samबहादुर...



On the birth anniversary of Field Marshal #SamManekshaw, his story has found its name. #SamBahadur pic.twitter.com/6HqRLZvKKT