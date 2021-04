जब सलमान खान की वजह से बची दीया मिर्जा की मां की जान, ये है किस्सा

एक्ट्रेस दीया मिर्जा आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और उनका लगातार ट्रेंड होने का सिलसिला भी जारी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लॉप्ट करते हुए एक फोटो भी शेयर की थी. अब इस बीच दीया मिर्जा का एक किस्सा भी सभी की नजर में आ गया है. ये किस्सा ऐसा है जिसमें दीया के अलावा उनकी मां शामिल हैं और इसका एक्टर सलमान खान से भी स्पेशल कनेक्शन है.

दीया मिर्जा ने सलमान को शुक्रिया क्यों बोला?

दीया मिर्जा की माने तो एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान खान की वजह से उनकी मां की जान बच पाई थी. सलमान की मदद की वजह से ही वे टाइम पर अपनी मां का इलाज करवा पाई थीं. कुछ साल पहले एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में दीया ने कहा था- एक बार मेरी मां बेहोश हो गई थीं. मैंने तुरंत सलमान को फोन मिलाया क्योंकि वे मेरे घर के पास रहते थे. उनकी वजह से ही मैं टाइम पर अपनी मां को अस्पताल पहुंचा पाई. डॉक्टर बताते हैं कि अगर मेरी मां को 15 मिनट के भीतर एडमिट नहीं करवाया जाता तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता.

पहले शुक्रिया फिर सफाई

इस सिलसिले में दीया की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था. उस ट्वीट में दीया ने लिखा था- ये वहीं इंसान है जिसने मेरी मां की जान बचाई थी. मैं ये कभी नहीं भूल सकती हूं. अब दीया की तरफ से ट्वीट भी उस समय किया गया था जब एक केस की वजह से सलमान अलग ही लेवल की मुश्किल में फंसे हुए थे. इस वजह से एक्ट्रेस को एक और ट्वीट कर खुद के स्टेटमेंट पर सफाई भी देनी पड़ गई थी. दीया ने कहा था- मेरा किया गया ट्वीट किसी भी तरह से उस केस से जुड़ा नहीं है. ये तो बस मैं थोड़ी इमोशनल थी और सलमान का शुक्रिया कर रही थी. मालूम हो कि सलमान और दीया के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं.

He is the man that saved my Mothers life. That I will never forget. #SalmanKhan

My previous tweet was NOT a comment on the proceedings of the verdict. It was an emotional confession of a grateful friend. #SalmanKhan