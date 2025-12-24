'हर दिन अलग, हर दिन नया...', नन्हे राजकुमार के पिता बनकर विक्की कौशल की बदली जिंदगी

विक्की कौशल और कटरीना कैफ बॉलीवुड के शोर से दूर फैमिली टाइम एन्जॉय कर रहे हैं. दोनों ने कुछ दिनों पहले ही नन्हे राजकुमार का स्वागत इस दुनिया में किया है. विक्की कौशल पिता बने हैं. ऐसे में उनकी जिंदगी पहले से कितनी बदल गई है और लाइफ के नए फेज में आकर उन्हें कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताया है.

विक्की की बदली जिंदगी

GQ मैगजीन संग बातचीत में विक्की कौशल ने बताया कि पेरेंटहुड जर्नी में सबकुछ बदल सा जाता है. इस जर्नी में वो काफी बदले हैं. हालांकि, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बेटे को आए हुए, इसलिए कुछ भी जल्दी में एन्लाइज करना सही नहीं. बस इतना जरूर कह सकता हूं कि हर दिन एक नया इमोशन मुझे हिट करता है. आप खुद को इस तरह सरेंडर करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया होता है. मेरे लिए ये ग्राउंडिंग एक्स्पीरियंस है.

ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. और मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था. मैंने खुद को बेबी के बेहद करीब रखा हुआ है. जबसे बेबी घर आया है, मैंने तबसे काफी सारे इवेंट्स अटेंड ही नहीं किए हैं. उसके आने से पहले मैं काफी इवेंट्स में जाता था, लेकिन अब लगता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करूं.

विक्की हैं खुश

हाल ही में मैं एक पार्टी अटेंड करने के लिए गया भी तो पूरा वक्त यही लगता रहा कि मैं लौट जाऊं. मुझे कुछ खींच रहा था. बेबी के आने के बाद हमारा सेंटर बदल सा जाता है और ये बेहद ही खूबसूरत अनुभव होता है.

बता दें कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर 2025 के दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैन्स को खुशखबरी दी थी कि इस दुनिया में दोनों ने नन्हे राजकुमार का स्वागत किया है. परिवार और दोस्तों की ओर से दोनों को और नन्हे राजकुमार को ढेर सारा प्यार मिला था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की कौशल को आखिरी बार फिल्म 'छावा' में देखा गया था. इस फिल्म ने 800 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था वो भी वर्ल्डवाइड. ये फिल्म लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट की थी. जल्द ही विक्की, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आने वाले हैं. इसमें विक्की के साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी हैं.

